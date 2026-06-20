Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz tras acusar violaciones al alto el fuego en Líbano

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, después de acusar a Israel y Estados Unidos de incumplir los compromisos del reciente alto el fuego en Líbano.

La advertencia, según AP, fue emitida por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que pidió a los buques mantenerse alejados de la zona y señaló que la seguridad de las embarcaciones podría estar en riesgo.

De acuerdo con la agencia iraní Mehr, el mando militar de Irán calificó la medida como el “primer paso” ante lo que considera violaciones del acuerdo. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que decenas de barcos continuaron cruzando la vía marítima.

“55 buques mercantes transitaron por el estrecho el sábado, transportando grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales”, indicó el organismo estadounidense en un comunicado publicado en X.

Ataques israelíes complican acuerdo de paz

La decisión de Teherán ocurre después de nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano, donde autoridades locales reportaron al menos 16 muertos, incluidos dos niños, según información citada por medios internacionales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que sus operaciones fueron una respuesta a supuestos ataques de Hezbolá, grupo respaldado por Irán, y afirmaron que mantienen su compromiso con el acuerdo de cese al fuego.

Por su parte, Hezbolá rechazó las acusaciones y afirmó que había respetado la tregua, acusando a Israel de intentar justificar nuevos ataques.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán quedan bajo presión

La crisis amenaza con afectar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo más amplio, incluyendo temas relacionados con el programa nuclear iraní.

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner participaron en reuniones en Suiza para avanzar en aspectos técnicos de las negociaciones.

El vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que los avances continuaban, aunque reconoció que la situación en Líbano representa un desafío para mantener el proceso diplomático.

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