California lanza programa de pases gratuitos para parques históricos estatales

Para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el Juneteenth, California lanzó un programa de pases gratuitos para los parques históricos estatales por tiempo limitado para los residentes.

El gobernador Gavin Newsom anunció que los Parques Históricos Estatales de California ofrecen una versión especial gratuita del Pasaporte de Historiador, que normalmente tiene un costo de $50 dólares al año.

While Donald Trump tries to rewrite our nation's past, California embraces and learns from it.



Through the Fourth of July weekend, get a FREE version of the @CAStateParks Historian Passport for zero-cost entry at our 30+ state historic parks for the next year. pic.twitter.com/VDNVPbMx7F — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 17, 2026

El pase está disponible para ser descargado desde este fin de semana y hasta el lunes 6 de julio, y tiene vigencia hasta finales de 2026.

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Con el documento, se tiene acceso ilimitado para un máximo de cuatro personas por cada pase a más de 30 parques históricos de California.

La iniciativa cuenta con el apoyo de donaciones de la Fundación de Parques Estatales de California y la Fundación del Museo Estatal del Ferrocarril de California.

El pase se basa en el programa estatal más amplio “Actividades al aire libre para todos” y sigue al anuncio del Día de la Tierra de añadir tres nuevos parques estatales en el Valle Central, ampliando así las tierras de parques estatales en más de 30,000 acres para finales de la década.

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Entre los sitios destacados que pueden ser visitados de forma gratuita con el pase se encuentran:

Colonel Allensworth State Historic Park : El parque estatal más importante que representa la historia afroamericana en California, fundado y gobernado por afroamericanos en 1908.

: El parque estatal más importante que representa la historia afroamericana en California, fundado y gobernado por afroamericanos en 1908. Indian Grinding Rock State Historic Park : Hogar de una importante casa circular ceremonial de los nativos americanos y de la mayor colección de morteros de piedra de Norteamérica.

: Hogar de una importante casa circular ceremonial de los nativos americanos y de la mayor colección de morteros de piedra de Norteamérica. Diversos lugares de interés cultural: Los lugares participantes abarcan comunidades de la época de la fiebre del oro, monumentos militares, casas históricas y museos.

Los funcionarios de California reiteraron su compromiso de destacar las narrativas históricas diversas y complejas.

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“California no rehúye las verdades incómodas ni la historia desagradable: de hecho, la aceptamos y aprendemos de ella”, declaró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

“Mientras Trump ignora e intenta reescribir el pasado, California celebra estas conmemoraciones de la libertad invitando a todos a aprender la historia de nuestro país, nuestra verdadera historia, de forma gratuita en nuestros parques estatales”, agregó.

La primera dama de Calfiornia, Jennifer Siebel Newsom, dijo que proporciona una vía increíble para que las familias californianas se sumerjan en la naturaleza, al tiempo que obtienen una comprensión más profunda del lugar al que les enorgullece llamar hogar.

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“Los parques históricos estatales de California conservan algunas de las historias más poderosas y significativas de nuestra nación, y me enorgullece vivir en un estado que celebra la diversidad para conectar a más personas con esas historias a través de este pase gratuito”, dijo el director de los Parques Estatales de California, Armando Quintero.

Los residentes de California tienen como fecha límite el 6 de julio para descargar el pase. Cuando lo obtengan, es válido para el acceso ilimitado a la programación, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Para obtener el pase gratuito ilimitado se pueden aprovechar varios programas permanentes o con cupo limitado:

Descargar el Pasaporte de Historiador : Crea una cuenta en ReserveCalifornia.com antes del 6 de julio para obtener el beneficio del pase gratuito de edición especial.

: Crea una cuenta en ReserveCalifornia.com antes del 6 de julio para obtener el beneficio del pase gratuito de edición especial. Utilice el Pase de la Biblioteca : Solicite un Pase de Parques de la Biblioteca Estatal de California en cualquier biblioteca pública local para obtener entrada gratuita con vehículo durante el día a más de 200 parques.

: Solicite un Pase de Parques de la Biblioteca Estatal de California en cualquier biblioteca pública local para obtener entrada gratuita con vehículo durante el día a más de 200 parques. Pase de Aventura : Si tiene un hijo en cuarto grado que asiste a una escuela pública, descargue este pase para obtener acceso gratuito a 54 parques estatales.

: Si tiene un hijo en cuarto grado que asiste a una escuela pública, descargue este pase para obtener acceso gratuito a 54 parques estatales. Pase Golden Bear y para Veteranos: Las familias de bajos ingresos, las personas mayores que cumplan con los requisitos y los veteranos militares con baja honorable pueden solicitar pases de acceso gratuito permanente a través del sitio web estatal.

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