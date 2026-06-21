Ecuatorianos en L.A. lamentan falta de gol de la Tricolor

La selección Tricolor de Ecuador se encuentra en la cuerda floja tras el empate sin goles frente a la aparentemente débil Curazao, y sus seguidores han perdido la esperanza de que evite la eliminación en la primera ronda del Grupo E del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

En este cotejo, Eloy Room, portero del Miami FC y jugador de segunda división, realizó 15 atajadas fenomenales para darle a Curazao su primer punto.

Matemáticamente, ambos representativos aún tienen remotas posibilidades de sobrevivir en el certamen.

“Yo grité al menos 11 ocasiones de gol”, dijo el ecuatoriano Julio Saad, quien no pudo ocultar su frustración. “Ahora viene Alemania y yo digo que se va a perder, pero hay que perder con dignidad

El fanático ecuatoriano señaló que no habría necesidad de pensar en un recambio de jugadores ni de técnico, aunque el argentino Sebastián Beccacece salió entre silbidos y abucheos en el Kansas City Stadium.“Lo único que yo puedo decir es que a los jugadores les faltó motivación; jugaron como si no les hubieran pagado”, indicó Saad.

Su referencia fue la inoperancia ofensiva de Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah.

Panorama complicado

Pablo Moreno, propietario junto con su esposa del restaurante “Donde Angie”, en la ciudad de Norwalk, opinó: “Todos estábamos esperanzados en ganar para que se pusiera un poco más fácil la clasificación a la siguiente fase”.

“Muchos pensaban que sería un partido fácil y los curazoleños nos dieron una buena lección de que las cosas no son como parecen”, añadió el ecuatoriano nacido en la Sierra de Quito. “Ahora, como decimos en Ecuador, contra Alemania nos jugaremos la renta”.

El partido entre Ecuador y Alemania se jugará el jueves 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Moreno puso la fiesta y la alegría en el recinto donde se congregaron una vez más decenas de sus compatriotas, quienes se vieron frustrados por la incapacidad de su selección para anotar un solo gol.

Él se cubrió la cara con la máscara del diablo Huma ( (o Aya Huma), un personaje mítico y espiritual central en las culturas indígenas de la Sierra ecuatoriana. Su nombre en kichwa significa “cabeza de espíritu”. Es el guardián de la naturaleza, líder de la comunidad y guía en festividades agrícolas.

Pablo Moreno, con la máscara del diablo Huma, confiaba en el triunfo de Ecuador.

“Es la alegría en los carnavales de Ecuador”, dijo. “Esta vez el amuleto no funcionó, pero estamos esperanzados en hacer fuerzas contra Alemania”.

En su debut en la Copa del Mundo, Ecuador fue batido 1-0 por Costa de Marfil, que perdió 2-1 con Alemania y se quedó con tres puntos. La selección teutona amarró su pase a los dieciseisavos de final y el segundo lugar del casillero E lo deberán disputar los otros tres países.

“Ya estamos eliminados”, dijo un desesperanzado Juan Toral, nativo de Esmeralda, Ecuador. “Ya no tenemos nada que hacer”.

Toral señaló que, entre sus compatriotas hubo algunos que se alegraron por el empate 0-0.

“A mí no me causa ninguna alegría porque va a ser una carga muy grande contra Alemania y pues, seamos realistas, vamos a perder, pero hay que perder con dignidad. Contra Alemania no hay nada que hacer”.

Una seguidora de la Tricolor observa con atención el partido de su selección contra Curazao.



Poca claridad ofensiva

El partido para Ecuador era crucial. La victoria era necesaria para poder seguir soñando en avanzar en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Sin embargo, las escasas opciones claras de gol no pudieron concretarlas: una de ellas en los botines de su estelar atacante, Enner Valencia, apenas a los dos minutos de juego.

“Estuvo aburrido el primer tiempo”, dijo Diego Mosquera, encargado de eventos en el hotel Sheraton de San Diego. “Les falto motivación a los muchachos, aunque estuvimos un poco mejor que en el partido contra Costa de Marfil”.

Su hermana, Frida Mosquera, estudiante de Cal State Los Ángeles, agregó:” Seguimos batallando por el primer gol. Creo que a los jugadores les hizo falta más ánimo y corazón”.

Más críticos con la Tricolor lo fueron Juan Soria y su esposa, Cristina Álvarez.

“Ecuador no debió ser tan pasivo, sino más punzante al ataque. Fue desesperante ver que no jugaron a nada, y así lo que nos espera es la eliminación o una goleada contra Alemania”, dijo Soria, nacido en Quito.

“Fue decepcionante el primer tiempo”, afirmó la señora Álvarez, de la provincia de Manabí.