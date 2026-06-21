Muere asistente a concierto tras caer desde una zona elevada en el Madison Square Garden de Nueva York

Un hombre de 51 años murió la noche del sábado tras caer desde una zona elevada mientras asistía a un concierto de la banda de rock Goose en el Madison Square Garden, en Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 9:51 pm dentro del recinto.

“Los oficiales observaron a un hombre de 51 años inconsciente y sin capacidad de respuesta”, indicaron las autoridades en un comunicado enviado al New York Post.

Según la información preliminar, el asistente cayó desde una posición elevada dentro del estadio y posteriormente fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado desde qué altura ocurrió la caída ni han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.

La banda expresó su pesar tras conocer el incidente

La agrupación Goose reaccionó públicamente después de conocer lo ocurrido durante el espectáculo, correspondiente a la segunda fecha de su presentación en el emblemático recinto neoyorquino.

“Estamos profundamente entristecidos y devastados al conocer el trágico acontecimiento ocurrido durante el espectáculo de esta noche”, expresó el grupo en un comunicado.

La banda también manifestó sus condolencias hacia las personas afectadas y agradeció al personal de emergencia y al equipo del recinto por la atención prestada.

Goose está integrada por Rick Mitarotonda, Trevor Weeks, Peter Anspach y Cotter Ellis.

El concierto continuó hasta el final del repertorio

De acuerdo con reportes difundidos por asistentes en redes sociales, personal del recinto despejó varias filas del área donde ocurrió el incidente.

Pese a la emergencia, el espectáculo continuó y la agrupación completó su repertorio previsto antes de finalizar la presentación poco antes de la medianoche.

La actuación formaba parte de la gira Summer 2026 de la banda, una serie de presentaciones que contempla 27 conciertos en 19 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El evento también era transmitido en directo a través de plataformas digitales.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió la caída.

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