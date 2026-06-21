Mujer muere en su casa tras impacto de un Tesla que presuntamente circulaba en modo automático en Texas

Una mujer murió dentro de su vivienda en Texas luego de que un automóvil Tesla que presuntamente circulaba con un sistema de asistencia automatizada se saliera de la carretera e impactara contra la residencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 pm del viernes en Katy, una localidad ubicada en el área metropolitana de Houston, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

De acuerdo con la investigación preliminar, Michael Butler conducía un Tesla Model 3 cuando el vehículo dejó de mantenerse dentro de su carril, salió de la vía e irrumpió en una vivienda.

Las autoridades indicaron que el automóvil ingresó a gran velocidad a través de la estructura de ladrillo de la casa y golpeó a M. Avila, quien se encontraba dentro del inmueble.

La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde posteriormente falleció.

Investigación sobre el sistema de conducción

La Oficina del Sheriff señaló que Butler estaba operando el vehículo con un sistema automatizado de asistencia a la conducción al momento del accidente.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado qué función estaba activada ni si el sistema tuvo alguna relación directa con el choque.

Tesla utiliza tecnologías de asistencia al conductor que requieren supervisión humana constante y no sustituyen el control del vehículo por parte del conductor.

Los investigadores señalaron que Butler sufrió lesiones, pero no presentaba signos de intoxicación y se encuentra colaborando con las autoridades.

Por el momento no se han presentado cargos.

Autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo el estado del vehículo, la velocidad al momento del impacto y el funcionamiento del sistema automatizado.

Las autoridades tampoco han informado si se solicitarán registros técnicos del automóvil como parte de las pesquisas.

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