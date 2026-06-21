Mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza en una vivienda de Texas: su novio fue acusado

Un hombre de Texas fue acusado formalmente de asesinato luego de que su novia, una mujer de 25 años, muriera días después de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda en Beaumont.

El acusado fue identificado como Brandon Chretien, de 44 años. Inicialmente enfrentaba un cargo de agresión agravada con arma de fuego por causar lesiones cerebrales graves, pero la acusación fue elevada tras el fallecimiento de la víctima.

La mujer fue identificada como Tammy Dawson.

La víctima permaneció hospitalizada antes de morir

El hecho ocurrió el 6 de junio en una residencia ubicada en Heartfield Lane, en Beaumont, al este de Texas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, agentes acudieron al lugar alrededor de las 2:40 am tras recibir un reporte por una persona herida de bala.

Las autoridades encontraron a Dawson dentro de un clóset con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladada a un hospital local en estado crítico y permaneció con daño cerebral severo antes de fallecer al día siguiente.

Investigadores determinaron posteriormente que la lesión no fue autoinfligida.

El acusado aseguró que hubo un forcejeo

Según la declaración incluida en el expediente, Chretien llamó al servicio de emergencias y afirmó que había ocurrido un forcejeo por un arma entre ambos y que durante ese episodio se produjo el disparo.

La policía indicó que encontró el arma de fuego sobre una mesa de noche dentro de la vivienda.

Aunque las autoridades no han divulgado públicamente todos los elementos probatorios, sostienen que la investigación apunta a que el acusado realizó el disparo.

Familiares y allegados recordaron a Dawson como una persona cercana y afectuosa.

“Era la personificación del amor. Tenía muchísimo para dar”, declaró una amiga a medios locales.

Permanece detenido mientras avanza el proceso

Desde su arresto, Chretien permanece recluido en el Centro Correccional del Condado Jefferson.

Durante una audiencia inicial, un juez fijó una fianza de un millón de dólares e impuso restricciones que incluyen monitoreo por GPS, prohibición de portar armas y limitaciones para comunicarse con posibles testigos.

El caso continúa bajo investigación.

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