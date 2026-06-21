Nicole Kidman rinde homenaje a Keith Urban en el Día del Padre, tras su divorcio

La reconocida actriz Nicole Kidman demostró que, a pesar de la separación, el respeto y el cariño por su familia continúan intactos. Este domingo 21 de junio, la ganadora del Oscar utilizó sus redes sociales para conmemorar el Día del Padre, dedicando un sentido mensaje a los padres de su vida, incluido su exmarido, el cantante de country Keith Urban.

A través de sus Historias de Instagram, Kidman compartió un par de fotografías en blanco y negro de estilo retro. En una de ellas, se puede ver a Urban cargando a las dos hijas que tuvieron en común, Sunday Rose y Faith Margaret, cuando eran niñas. “Feliz Día del Padre a todos los padres”, escribió la actriz de 59 años sobre las conmovedoras imágenes.

Este gesto se produce tan solo unos meses después de que la actriz solicitara el divorcio de Urban en septiembre de 2025, poniendo fin a 19 años de matrimonio. La separación, que se hizo oficial en enero de 2026, se atribuyó a “diferencias irreconciliables”.

A pesar de la ruptura, Kidman ha dejado claro en entrevistas recientes que su prioridad es el bienestar de su familia: “Soy agradecida por mi familia, por mantenerla como está y seguir adelante. (…) Somos familia y continuaremos siendo”, declaró recientemente a la revista Variety.

Nicole Kidman en sus historias de Instagram. Crédito: Cortesía.

Un homenaje a sus raíces y a su padre

La publicación de Nicole Kidman no solo fue un guiño a su exmarido, también le rindió sentido homenaje a su propio padre, el Dr. Antony Kidman, fallecido en 2014. Junto a la foto de Keith Urban, la actriz compartió una imagen de su padre cargándola en brazos cuando era una niña.

Kidman siempre ha hablado con gran cariño del vínculo que la unía a sus padres. En una entrevista con GQ en noviembre de 2024, confesó que aún despierta “llorando y jadeando” por la pérdida de ambos progenitores, un dolor que no ha dudado en expresar públicamente en varias ocasiones.

En este nuevo capítulo de su vida, la actriz se ha concentrado en sus cuatro hijos: Bella (33) y Connor (31), fruto de su matrimonio con Tom Cruise, y Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14), que tuvo con Urban. De sus hijas pequeñas ha dicho que son su principal fuente de estabilidad y propósito.

“Mi propósito es ser su protectora y su guía, prometiéndoles que estoy aquí y que, pase lo que pase, siempre hay un lugar seguro donde crecer“, afirmó en una entrevista con Harper’s Bazaar en octubre de 2025.

Tras la separación, se dio a conocer que Kidman y Urban establecieron un plan de crianza compartida cordial, enfocado en el bienestar de sus hijas adolescentes, quienes viven principalmente con su madre.

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