Nicole Kidman desata rumores de romance tras su divorcio

Apenas dos meses después de que se oficializara su divorcio del cantante de country Keith Urban, la ganadora del Oscar, Nicole Kidman, vuelve a ser el centro de atención mediática. Los rumores de un posible nuevo romance han estallado tras ser captada en una actitud muy cercana con el también actor australiano Simon Baker.

La especulación alcanzó su punto máximo durante la reciente premiere en Nueva York de la serie de suspenso “Scarpetta”, de Amazon Prime Video, donde ambos actores comparten créditos interpretando a un matrimonio.

Según reportes de Page Six, Kidman y la estrella de “The Mentalist” fueron vistos tomados de la mano en la alfombra roja y, posteriormente, en una actitud de gran complicidad durante el afterparty celebrado en un club exclusivo.

Fuentes cercanas al evento aseguran que la química entre los actores era “imposible de ignorar”. Un testigo citado por medios locales afirmó que “estuvieron sumergidos en una conversación profunda y riendo toda la noche, alejados del resto de los invitados”.

Sin embargo, el entorno de la actriz ha intentado calmar las aguas. Una fuente secundaria declaró que las afirmaciones son “completamente falsas”, subrayando que Kidman y Baker han sido amigos íntimos durante décadas. De hecho, Nicole es la madrina de uno de los hijos de Baker, fruto de su anterior matrimonio con Rebecca Rigg.

Este revuelo llega en un momento de transición para Kidman, de 58 años, quien finalizó su matrimonio de 19 años con Keith Urban en enero.

Por ahora, ni Kidman ni Baker han emitido comentarios oficiales, dejando que su reciente aparición pública hable por sí sola.

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