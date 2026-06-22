Gastos de consumidores durante el Prime Day superarán los $26,300 millones de dólares este año, según análisis de Adobe

Como cada año, uno de los eventos más grandes del descuento, como lo es el Amazon Prime Day, se estará llevando a cabo a finales de este mes en al menos 26 países del mundo, y se espera que durante estos tres días de promoción y ofertas imperdibles el gasto de los consumidores estadounidenses supere los $26,300 millones de dólares, según un reciente análisis de Adobe.

El Prime Day iniciará este martes 23 y se extenderá hasta el viernes 26 de junio, en el cual los consumidores podrán disfrutar de una amplia gama de productos y artículos básicos, desde ropa, calzado, hasta electrodomésticos y electrónicos del hogar, y una oportunidad perfecta para comprar los útiles escolares y así ahorrar unos cuantos dólares tras la vuelta al colegio.

Sin embargo, este año también se estará midiendo la resiliencia de los consumidores estadounidenses, quienes actualmente se enfrentan a una inflación del 4.2% y presiones económicas derivadas de la guerra con Irán, sumado a los costos extras en sus facturas por el aumento de las tarifas arancelarias.

Al respecto, William Stern, director ejecutivo de Cardiff, una empresa de préstamos para pequeñas empresas con sede en EE. UU., expresó que “este año, el Prime Day no se tratará de comprar televisores grandes ni artículos de entretenimiento. Se trata de comprar papel higiénico y bolsas de basura con descuento. Las familias están esperando estos descuentos solo para comprar artículos básicos de uso diario porque sus cuentas bancarias están vacías”, dijo.

No obstante, en un reciente análisis publicado por Adobe Analytics se prevé que el gasto superará incluso el Cyber Monday y el Black Friday del 2025 juntos; además, calcula que las mayores ventas se harán en artículos escolares, ropa, herramientas y electrodomésticos (23%), equipos electrónicos (23%) y juguetes (19%).

Mientras que Bank of America pronostica que el Prime Day de este año alcanzará el gasto de $21,600 millones de dólares en ventas, lo que representa un aumento del 5% con respecto al 2025.

Por su parte, Sky Canaves, analista de eMarketer, señala que este Prime Day de Amazon acaparará más del 60% de las ventas, ya que, a diferencia de minoristas como Walmart y Target, que compiten por el mismo cliente y no están logrando que los consumidores gasten más, este año las personas se inclinarán por las tiendas que tengan precios más asequibles.

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