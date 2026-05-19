Familia del sur de California encuentra cenizas de desconocido en urna comprada en Amazon

Una familia del sur de California quedó conmocionada tras encontrar lo que parece ser las cenizas de un desconocido en una urna que compraron en Amazon.

Mark Culbertson, residente del condado de San Bernardino, dijo que se compraron varias urnas en el servicio en línea de Amazon después del fallecimiento de su abuelo, a principios del año pasado.

Después de meses de duelo por la pérdida de su esposo, la abuela de Culbertson estaba lista para repartir las cenizas de su esposo en las urnas que iban a conservar los miembros de la familia.

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Sin embargo, cuando la familia preparaba las cenizas de su abuelo, Mark Culbertson mencionó que todas las urnas estaban vacías, excepto una de ellas.

“Esta tiene una sustancia cenicienta y hemos investigado un poco más, por lo que parecen ser cenizas“, declaró Culbertson en una entrevista con la cadena KTLA.

Después de hacer el descubrimiento, Culbertson dijo que inmediatamente se pusieron en contacto con Amazon, pero mencionó que fue frustrante la respuesta de la empresa especializada en comercio electrónico.

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“Es como si les hablara para decirles: ‘Oigan, compré zapatos, parecen estar rayados, necesito devolverlos'”, expresó Culbertson.

Según el cliente, Amazon le ofreció una disculpa y un reembolso de $19.99 dólares. Cuando él le reclamó, el representante de atención al cliente le dijo que, debido a que el pedido se realizó aproximadamente un año antes, no había mucho que se pudiera hacer.

“Estoy dispuesto a dedicar el tiempo y la energía necesarios para brindarle a esta persona la dignidad que se merece. Solo quiero que regrese con sus seres queridos y reciba la atención que desea”, aseguró Culbertson.

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Después de un par de semanas, una persona del equipo ejecutivo de atención al cliente de Amazon estableció contacto con la familia del condado de San Bernardino.

“Le pedimos amablemente que lleve la urna a una funeraria local de su elección. Amazon le reembolsará cualquier gasto directamente relacionado con la gestión o recepción de la urna por parte de la funeraria”, le dijo el ejecutivo a la familia.

Culbertson mencionó que no estuvo de acuerdo con la propuesta que le presentó el ejecutivo de Amazon.

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“Es como si dejaras algo para no volver a verlo jamás y ya no fuera tu problema, como si te desatendieras del asunto. Eso no me parece bien”, expresó.

Un representante de Amazon le informó que están en contacto con Truepoint Memorials, la empresa que le vendió la urna a través de la tienda en línea.

Culbertson reiteró que lo único que la familia quiere es que el asunto se resuelva para que él y su familia puedan encontrar la paz.

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“Lo único que queremos es que las cenizas vuelvan con sus seres queridos y que reciban los cuidados que merecen”, añadió.

Mientras tanto, la familia del condado de San Bernardino planea conservar la urna y las cenizas hasta obtener más información, por temor a que el ser querido de otra persona se pierda o quede olvidado.

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