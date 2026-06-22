Trump plantea subir el costo de la ciudadanía y quitar descuentos a migrantes

El gobierno del presidente Donald Trump presentó un plan que plantea aumentar el costo de la solicitud de ciudadanía estadounidense y eliminar las exenciones y reducciones de tarifas dirigidas a personas con bajos ingresos, de acuerdo con información difundida este lunes 22 de junio.

La propuesta forma parte de una serie de ajustes en materia migratoria que buscan endurecer el acceso a la naturalización, en medio de nuevas medidas impulsadas durante su segundo mandato para reforzar los controles en los trámites de ciudadanía.

Incremento en tarifas para el trámite de naturalización

Según reportes de CBS News, el plan contempla un aumento de $570 dólares en el costo del proceso de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que impactaría directamente a los solicitantes legales de residencia permanente que buscan convertirse en ciudadanos.

Con este ajuste, el formulario N-400 pasaría de $760 a $1,330 dólares en su versión en papel, mientras que las solicitudes en línea subirían de 710 a 1,280 dólares.

También se contempla un aumento en el formulario N-336, utilizado para solicitar la revisión de una negativa de ciudadanía. En ese caso, el costo pasaría de $830 a $1,475 dólares en formato físico y de $780 a $1,425 dólares en línea.

Eliminación de exenciones y reducciones de pago

El plan incluye la eliminación de las exenciones de tarifas para el proceso de ciudadanía, así como la reducción de costos para personas cuyos ingresos familiares estén por debajo del 400% del umbral federal de pobreza.

Actualmente, algunos solicitantes pueden acceder a tarifas reducidas o exenciones en función de su situación económica, aunque estas opciones desaparecerían si la propuesta entra en vigor.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es que las tarifas cubran el costo total de procesamiento de las solicitudes, bajo un modelo de “recuperación completa de costos”.

Argumentos del gobierno y proceso de aprobación

El DHS explicó que el ajuste busca financiar completamente la revisión de los expedientes de ciudadanía, así como los controles adicionales aplicados en los procesos de naturalización.

La propuesta fue publicada como un reglamento en revisión, por lo que aún no entra en vigor. El documento deberá pasar por un periodo de consulta pública de 60 días, en el que podrán emitirse comentarios antes de una eventual decisión final.

El gobierno federal indicó que, tras ese periodo, las observaciones serán evaluadas y podrían derivar en modificaciones antes de la aprobación definitiva de la norma.

Impacto en solicitantes y debate sobre el costo de la ciudadanía

El incremento propuesto ha generado debate sobre el acceso a la ciudadanía estadounidense, especialmente entre titulares de green card que buscan completar el proceso de naturalización.

De acuerdo con especialistas citados por CBS News y Newsweek, el aumento podría representar una barrera económica para solicitantes con ingresos medios y bajos, al elevar significativamente el costo total del trámite.

Por ahora, la propuesta permanece en fase de revisión y no hay una fecha definida para su posible implementación.

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