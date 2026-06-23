Hispano enfrenta cargos por robo de auto y atropello en Los Ángeles

Un hispano se enfrenta a más de una docena de cargos después de presuntamente cometer el robo de un automóvil a punta de cuchillo, atropellar intencionalmente a 10 personas y provocar una persecución policial en el vecindario de Culver City, en Los Ángeles.

Juan Luis Estrada, de 45 años y residente de Perris, condado de Riverside, fue acusado por la fiscalía del condado de Los Ángeles por los presuntos delitos que cometió la semana pasada en Culver City.

La fiscalía acusó a Estrada de 10 cargos de intento de asesinato, un cargo de robo de vehículo y un cargo de evasión de un agente del orden público causando lesiones corporales.

Sigue leyendo: ICE arresta a hombre liberado por la policía en el condado de Los Ángeles

El hispano también enfrenta un cargo de agresión a un agente del orden público y tres cargos de atropello y fuga con resultado de lesiones graves.

Los fiscales le fijaron a Luis Estrada una fianza de $10.25 millones de dólares.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Culver City (CCPD), Estrada cometió los delitos el 16 de junio.

Sigue leyendo: Oficial hispano de CHP fallece tras exposición al fentanilo en Los Ángeles

Según las autoridades, comenzó en el centro de Los Ángeles, cuando el hispano cometió el robo de un vehículo con amenaza de cuchillo.

Después de hurtar el automóvil, Luis Estrada manejó en dirección a Culver City, donde ocurrieron los primeros atropellos a peatones.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad del Departamento de Policía de Culver City, Estrada fue visto supuestamente dando vueltas alrededor de una estación de servicio, donde atropelló al menos a siete personas.

Sigue leyendo: Sospechosos detenidos por balacera en la que murió un joven hispano en Los Ángeles

“Parecía estar intentando atropellar intencionalmente a los peatones en toda nuestra ciudad en un momento en que tenemos mucho tráfico peatonal y vehicular”, declaró la portavoz de la policía de Culver City, Jennifer Atenza.

El CCPD dijo que comenzaron a perseguir el vehículo conducido por Estrada después de que una de las víctimas reportara el número de la matrícula, que posteriormente fue detectado por un lector automático de matrículas.

Mientras intentaba escapar de la policía, presuntamente Estrada atropelló a más peatones, antes de terminar estrellándose en el autoservicio de un restaurante McDonald’s, en el centro de Los Ángeles, lugar donde fue arrestado.

Sigue leyendo: Liberan a paletero de Los Ángeles detenido por ICE durante 114 días

Inicialmente, el Departamento de Policía de Culver City creyó que Estrada había atropellado a cuatro personas, pero conforme avanzó la investigación, los oficiales descubrieron que había impactado al menos a 10 personas de entre 15 y 70 años, con heridas que no ponían en peligro sus vidas.

Se supo que un agente también resultó lesionado levemente al final de la persecución policial.

Los funcionarios del CCPD pidieron que si alguna persona fue testigo de los incidentes o tiene videos del caso, se comunique con los oficiales al 310-253-6202.

Sigue leyendo:

· Sospechoso arrestado por amenazas contra sede de TikTok en Los Ángeles

· Ciberataque expone datos confidenciales del LAPD, según informe

· Culver City se une para apoyar a vendedor de helados detenido por ICE