Sospechoso de matar a dos personas en biblioteca de California se habría inspirado en masacre de Columbine

Bradley Scott Sayer, un joven de 18 años detenido tras un tiroteo ocurrido en una biblioteca del condado de Butte, en la ciudad de Chico, al norte de California, donde murieron dos personas y un menor resultó herido, podría estar relacionada con una de las peores masacres en el país.

Las autoridades locales investigan la posibilidad de que el ataque haya sido inspirado en la masacre escolar de Columbine de 1999, uno de los episodios de violencia armada más dramáticos en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chico, el detenido fue identificado como Bradley Scott Sayer, residente de la misma ciudad, quien presuntamente actuó solo y sin vínculo previo con las víctimas.

En una publicación oficial difundida en redes sociales, la corporación señaló que “la motivación parece basarse en el deseo de perpetrar un tiroteo similar a la masacre de la escuela secundaria Columbine”, según el Departamento de Policía de Chico.

El ataque ocurrió poco después de las cinco de la tarde del lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron reportes de un tirador activo dentro de la biblioteca del condado.

Las primeras indagatorias, realizadas en conjunto por la policía local, la Oficina del Sheriff del condado de Butte y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), indican que el sospechoso no mantenía relación con las víctimas y que habría planificado el ataque de manera individual, según informaron autoridades.

El caso reactivó la preocupación por los llamados ataques “inspirados” en masacres previas. La referencia central de la investigación es la tragedia de la Escuela Secundaria Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 en Littleton, Colorado, donde los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 compañeros y un profesor antes de suicidarse. Este hecho se ha convertido en un referente trágico dentro del fenómeno de la violencia armada en centros educativos en Estados Unidos.

Las autoridades de Chico han solicitado la colaboración del público para aportar información adicional que permita esclarecer la motivación del ataque y cualquier posible indicio previo de planificación. El FBI mantiene apoyo en el análisis del caso, mientras continúa la recolección de evidencia en la escena.

El tiroteo se produce además en un contexto de alta sensibilidad en California, tras otros episodios recientes de violencia armada en el estado, lo que ha intensificado el debate sobre prevención y acceso a armas de fuego en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· CHP emite 12,000 multas por exceso de velocidad en California

· Patrulla de Caminos de California inicia Periodo de Máxima Vigilancia

· Exoficial hispano de CHP y una mujer son acusados de asesinato tras choque en Los Ángeles