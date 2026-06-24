“La ansiedad es una emoción necesaria”: atenúala con una herramienta gratuita, inmediata y sin efectos secundarios

La ansiedad se ha convertido en la patología mental más común a nivel mundial, afectando a cada vez más generaciones. Según el psiquiatra Alejandro Martínez, autor del libro Ansiedad, ¡Déjame en paz!, consultado por el ABC de España, esta tendencia plantea la necesidad de una reflexión crítica sobre la hiperexigencia y las responsabilidades que la sociedad moderna impone.

Martínez explica que la ansiedad actúa como un detector de humo, alertando sobre problemas bajo la superficie. Ignorar estos síntomas puede llevar a graves crisis de ansiedad, describiéndose por quienes las experimentan como “la muerte en vida”.

“La ansiedad es la patología mental más frecuente en el mundo y cada generación es más ansiosa que la anterior. Cuando todos compartimos el mismo problema. Hay que hacer una reflexión crítica sobre qué está fallando como sociedad”, sentencia.

La ansiedad necesaria

El psiquiatra afirma, en una entrevista con la periodista Laura Peraita, que la ansiedad funciona como un detector de humo: “Nos avisa de que algo no va bien. El problema aparece cuando ese detector se vuelve tan sensible que salta constantemente”.

Señala que el problema llega cuando los efectos de la ansiedad se extienden más allá de lo físico, alimentándose de pensamientos negativos y un deseo incontrolable de perfección. Este sufrimiento mental resulta ser profundamente desgastante.

“La ansiedad vive alimentándose de pensamientos catastróficos y de la necesidad de controlarlo todo”, recalca.

“La ansiedad es una emoción necesaria y luchar contra ella solo hace que persista más. Lo importante es que no domine tu vida”, declara.

Estrategias para manejar la ansiedad

El autor sugiere que la práctica del deporte no solo beneficia la salud física, sino que puede rivalizar con tratamientos farmacológicos en la mejora de la salud mental. El ejercicio contribuye a un mejor equilibrio emocional.

Martínez igualmente aboga por técnicas simples, como la respiración diafragmática, que ayudan a calmar la ansiedad en momentos de estrés. “Es una herramienta gratuita, inmediata y sin efectos secundarios” para combatir la ansiedad. “Respirar correctamente durante unos minutos puede reducir muchísimo la activación física antes de una situación estresante”, aconseja.

Cambio de narrativa sobre la ansiedad

A pesar de los avances en la normalización de la salud mental, sigue existiendo un estigma asociado a la ansiedad. La pandemia ha llevado a algunas personas a reconocer sus luchas, lo que marca un cambio positivo.

El cultivo de la inteligencia emocional y la promoción de una autoestima saludable son fundamentales para ayudar a las jóvenes generaciones a enfrentar desafíos de ansiedad. Fomentar la actividad física también juega un rol crucial en este proceso.

Finalmente, Martínez se muestra optimista sobre la creciente conciencia y el interés que la sociedad tiene hacia la salud mental. Este cambio comienza a mitigar la pesada carga que la ansiedad impone, siendo un paso relevante para mejorar el bienestar colectivo.

Cuando la ansiedad afecta la vida diaria

Las señales de alerta más comunes de la ansiedad son la preocupación constante difícil de controlar, la sensación de estar siempre en alerta, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y tratar de evitar situaciones que antes manejabas con normalidad.

Cuando la ansiedad empieza a interferir con el trabajo, los estudios, el sueño o la vida social, ya está afectando el día a día.

Señales emocionales y mentales

Pensamientos repetitivos o catastróficos.

Sensación de que algo malo va a pasar.

Dificultad para tolerar la incertidumbre.

Miedo intenso en situaciones que antes no lo provocaban.

Señales en la conducta

Evitar reuniones, decisiones o compromisos.

Posponer tareas por miedo a equivocarse.

Reducir actividades placenteras.

Aislarse para no sentir malestar.

Señales físicas y funcionales

Insomnio o sueño poco reparador.

Tensión corporal, inquietud o cansancio constante.

Problemas para concentrarse o “mente en blanco”.

Bajón en el rendimiento laboral o académico.

Cuándo pedir ayuda. Conviene buscar ayuda profesional si los síntomas duran semanas, van en aumento o ya están limitando tu vida diaria. También es importante hacerlo cuanto antes si aparecen ataques de pánico repetidos, consumo de alcohol o sustancias para calmarte, o tristeza intensa con desesperanza.

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