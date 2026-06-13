Cómo tu cerebro puede empezar a cambiar por un ejercicio mental tan solo dos minutos después

La meditación puede inducir cambios significativos en las ondas cerebrales en apenas dos minutos, revela un reciente estudio. Investigadores de Harvard observaron que estos cambios alcanzan su punto máximo alrededor de los siete minutos de práctica.

“Observamos que este pico se mantiene hasta los 15 minutos”, dijo el doctor Balachundhar Subramaniam, profesor de anestesiología en la Facultad de Medicina de Harvard, quien codirigió el estudio publicado en la revista Mindfulness

Los científicos utilizaron electroencefalogramas (EEG) para monitorear la actividad cerebral de 103 participantes de diversos niveles de experiencia en meditación. Se centraron en la meditación de observación de la respiración, midiendo variaciones en ondas cerebrales relacionadas con la relajación y la concentración.

Prácticas de la meditación

La meditación consiste en darle un respiro al cerebro del ruido constante y, aunque existen diferentes tipos de meditación, el nuevo estudio se centró en uno llamado observación de la respiración, recoge CNN. Una meditación de atención focalizada, que puede consistir en permanecer en un estado de calma y concentrarse en la respiración, repetir una oración o un mantra, o simplemente sentarse en silencio y dejar que los pensamientos fluyan sin perseguirlos.

En Estados Unidos, la meditación es una práctica que ha ganado mucha popularidad. Se estima que 1 de cada 5 adultos, aproximadamente 60.5 millones de personas, practicó meditación en 2022.

Beneficios de la meditación

El estudio sugiere que la meditación no solo mejora la relajación, sino que también puede ayudar a combatir la ansiedad y el estrés.

La capacidad de experimentar beneficios tangibles en la salud mental podría comenzar con tan solo unos minutos de práctica diaria.

Dr. Balachundhar Subramaniam, quien codirigió el estudio, señala la importancia de permitir que la mente se asiente tras unos minutos de meditación. Otros expertos, como el doctor Ignacio Sáez, destacan que los cambios en las ondas cerebrales pueden reflejar un estado funcional diferente, indicando eficacia en la práctica de la meditación.

A pesar de los hallazgos positivos, los expertos advierten que se requiere más investigación para entender completamente las implicaciones de estos cambios en la salud. Revisar el impacto de la meditación sobre diferentes aspectos de la salud sigue siendo un área activa de estudio.

Integrar la meditación a la rutina diaria

Para integrar la meditación en tu rutina diaria de manera efectiva, comienza con sesiones muy cortas (5 a 10 minutos) y acóplala a un hábito existente que ya realizas sin pensar, como beber tu primer vaso de agua, cepillarte los dientes o tomar el café. La consistencia es más importante que la duración: meditar 5 minutos todos los días es mejor que 30 minutos una vez por semana.

Establece un horario fijo o recordatorio claro (ej. “medito después de lavarme los dientes”).

Asocia la meditación con estímulos placenteros: música suave, aceites esenciales, velas o un cojín cómodo.

Comienza con sesiones de menos de 10 minutos; aumenta gradualmente hasta 10 minutos al día en un mes.

Recompensa tu práctica después de cada sesión (ej. tómate un té especial, anota cómo te sientes).

Asume la meditación como parte de quien eres (“soy alguien que medita”).

Medita tras lavarte los dientes, después de la ducha o antes de comer.

Consejos prácticos adicionales:

Momento ideal . Las mañanas son óptimas porque la mente está más calmada; si no puedes, usa el descanso del almuerzo o antes de dormir.

. Las mañanas son óptimas porque la mente está más calmada; si no puedes, usa el descanso del almuerzo o antes de dormir. Postura . Busca comodidad, no perfección. Sé sentado en silla, cojín de meditación (zafu) o piso; incluso acostado si te cuesta estar quieto, pero mantén la espalda recta.

. Busca comodidad, no perfección. Sé sentado en silla, cojín de meditación (zafu) o piso; incluso acostado si te cuesta estar quieto, pero mantén la espalda recta. Espacio . Elige un lugar tranquilo sin distracciones (tu cuarto, oficina o parque).

. Elige un lugar tranquilo sin distracciones (tu cuarto, oficina o parque). Técnica . Concentra tu atención en la respiración; si llegan pensamientos, no juzgues ni te enganches, solo déjalos pasar y regresa a la respiración.

. Concentra tu atención en la respiración; si llegan pensamientos, no juzgues ni te enganches, solo déjalos pasar y regresa a la respiración. Aplicaciones . Usa Calm, Headspace o similares para meditaciones guiadas y sonidos relajantes.

. Usa Calm, Headspace o similares para meditaciones guiadas y sonidos relajantes. Mindfulness en actividades cotidianas. Incorpora atención plena mientras caminas, comes o lavas los platos.

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