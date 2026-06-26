David Harbour y Millie Bobby Brown se reunirán en una nueva serie de Netflix

Apenas unos meses después de concluir el rodaje de la exitosa serie de ciencia ficción “Stranger Things”, Millie Bobby Brown y David Harbour se preparan para volver a formar equipo en un nuevo proyecto para Netflix. La plataforma de streaming dio luz verde a una serie de suspenso y espionaje, aún sin título, que reunirá a los actores en la pantalla, esta vez interpretando a un padre y una hija distanciados.

La serie, producida por A24 y Netflix, estará escrita por Jack Thorne, conocido por su trabajo en las películas de “Enola Holmes”, protagonizadas por Brown, y por ser cocreador de la aclamada serie “Adolescence”.

Según la sinopsis oficial, David Harbour dará vida a Matt Wolfe, un agente del FBI caído en desgracia que ahora trabaja como experto en seguridad. Su vida da un giro cuando su hija, Rebecca (interpretada por Brown), una agente del FBI decidida a seguir sus pasos, desaparece durante una misión, obligándolo a regresar al mundo de espionaje que había dejado atrás.

Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix en Estados Unidos y Canadá, expresó su entusiasmo por el proyecto, según narró Entertainment Weekly: “Estamos encantados de dar vida a este drama de espías con un extraordinario grupo de talentos con los que hemos tenido la suerte de colaborar anteriormente. La capacidad de Jack Thorne para encontrar la historia profundamente humana dentro de un thriller es inigualable, y ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunirse, esta vez como padre e hija distanciados en lados opuestos de una crisis, es algo que al público le va a encantar”.

Una relación que trasciende la pantalla

La colaboración entre Brown y Harbour no se limita a la actuación, ya que ambos también ejercerán como productores ejecutivos de la serie. La idea del proyecto surgió del propio Harbour, según insinuó Brown en el podcast “Happy Sad Confused”: “Es idea de David, así que le doy las gracias. Nuestra relación es padre-hija, pero Netflix siempre será nuestro hogar”.

Este nuevo trabajo llega tras meses de rumores sobre una posible tensión entre los actores durante el rodaje de la última temporada de “Stranger Things”. Informes no verificados sugirieron que Brown habría presentado una queja contra Harbour, lo que provocó una investigación interna en el set. Sin embargo, Harbour abordó el tema públicamente, confirmando que existió un “desacuerdo”, pero describiéndolo como una situación normal en una relación de tantos años.

"No sé si la gente tiene familias y amigos con los que pasa mucho tiempo durante 10 años; de vez en cuando surgen discusiones y desacuerdos. Fue simplemente una ruptura y una reconciliación que, una vez que dejamos a todos a un lado y hablamos entre nosotros, todo está bien. Nos adoramos, y siempre lo hemos hecho". David Harbour – Actor

Brown respaldó estas declaraciones, afirmando que su relación se volvió “mucho más colaborativa en el plano creativo” con el paso del tiempo y que siempre estará agradecida por la experiencia compartida.

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