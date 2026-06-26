Kelsey Grammer, famoso actor y productor de TV, analiza contender por un cargo político

Kelsey Grammer, célebre actor, productor y director de televisión, contempla la posibilidad de contender por un cargo político representado al Partido Republicano.

Durante una entrevista concedida a la revista Us Weekly, el histrión originario de las Islas Vírgenes reconoció sentirse atraído por la política y por la idea de que su voz pueda representar a la ciudadanía en las demandas a problemas todavía no resueltos por quienes actualmente ocupan algún puesto en el gobierno.

“Posiblemente cumpliría con ese requisito, en cuanto al servicio que siento que debería haber prestado a mis semejantes, a mis compatriotas, y que no pude brindarles durante mi servicio militar. Quizás esa sería la manera de hacerlo. He reflexionado mucho sobre ello”, mencionó.

Bajo la perspectiva de Grammer, su madurez alcanzada representa una ventaja para contender frente a otros aspirantes a cargos de elección pública o bien ante políticos que constantemente están tratando de reelegirse.

“Soy una persona vital y estoy preparado para seguir siéndolo durante bastante tiempo, y sí, es probable que al menos me presente como candidato de alguna manera”, mencionó.

Kelsey Grammer considera a Donald Trump “quizá el mejor presidente”. (Crédito: Willy Sanjuan / AP)

Hace más de una década, el actor de 71 años ya había expresado su deseo por incursionar en la arena política, sólo que en ese momento aspiraba a ocupar un escaño en el Senado.

No obstante, algo sucedió que terminó por no volver a tocar el tema y en lugar de ello decidió continuar ligado a la producción de contenidos para la televisión.

En lo que se refiere a su inclinación política, desde hace años se ha identificado como republicano incluso respaldando públicamente la capacidad de Donald Trump para guiar al país desde la Casa Blanca.

Esta semana, ambos personajes por fin se conocieron en persona después de que Kelsey Grammer tuvo la oportunidad de visitar el despacho Oval para saludar a quien ha definido como “quizás el mejor presidente”.

“Fue vibrante y divertida. Intercambiamos algunas anécdotas de nuestras vidas, nuestras vidas personales, nuestras esposas y nuestras familias. Fue un verdadero placer verlo”, expresó el actor al salir del encuentro sostenido con el magnate neoyorquino.

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