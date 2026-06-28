Checo Pérez y Valtteri Bottas abandonan el GP de Austria y terminan en el fondo de la clasificación

El Gran Premio de Austria 2026 dejó un duro golpe para Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, quienes abandonaron la carrera disputada en el Red Bull Ring y finalizaron en los últimos lugares de la clasificación tras sufrir problemas mecánicos.

Mientras George Russell se llevó la victoria con Mercedes, el fin de semana terminó de la peor manera para Cadillac, escudería que no pudo completar la competencia con ninguno de sus dos pilotos.

Checo Pérez abandona por un problema de frenos

El panorama lucía prometedor para Checo Pérez, quien se mantenía en la pelea por los puntos durante los primeros giros. Sin embargo, el sobrecalentamiento en el sistema de frenos obligó al mexicano a retirarse anticipadamente del Gran Premio de Austria.

Al concluir la carrera, el tapatío explicó lo ocurrido y reconoció que el equipo perdió una oportunidad importante.

“Hoy tuvimos muy mala suerte. Los frenos se sobrecalentaron al ir rodando en tráfico y tuvimos que retirarnos”, declaró momentos después de abandonar.

El abandono dejó al mexicano sin posibilidades de sumar unidades en la octava fecha del Mundial de Fórmula 1, en una jornada complicada para la escudería estadounidense.

Both Cadillacs are DNFs after mechanical issues early on ?#F1 #AustrianGP | LAP 9/71 pic.twitter.com/G4RGVM6WmJ — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Checo asegura que Cadillac tenía ritmo para pelear

Pese al abandono, Checo Pérez considera que el desempeño del monoplaza era competitivo y que existían opciones de terminar dentro de la pelea con Williams.

“Estábamos en la lucha y teníamos el ritmo para luchar con los Williams. Adelanté a Alex (Albon, tailandés, el compañero del español Carlos Sainz en la escudería de Grove), así que fue una lástima superlativa el no haber sacado todo lo posible hoy”, acotó.

Las declaraciones reflejan la frustración del mexicano, quien veía posible rescatar un resultado positivo antes de presentar la falla mecánica.

Valtteri Bottas también abandona y Cadillac firma un domingo para el olvido

El mal resultado de Cadillac se completó con el abandono de Valtteri Bottas, por lo que ambos pilotos quedaron en el fondo de la clasificación oficial del Gran Premio de Austria.

La escudería se fue de Spielberg sin puntos y ahora deberá analizar las fallas que afectaron a sus dos monoplazas antes de la siguiente cita del campeonato.

Mercedes strengthen their lead of the Constructors' Standings ahead of Ferrari and McLaren ????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/s4JCoJSLDS — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Checo Pérez ya piensa en Silverstone

Con la vista puesta en el Gran Premio de Gran Bretaña, Checo Pérez espera que el equipo encuentre respuestas para evitar que los problemas mecánicos vuelvan a presentarse.

“Tenemos que profundizar en los análisis y ver a qué conclusiones podemos llegar con miras a Silverstone (sede del siguiente Gran Premio, el de Gran Bretaña, el próximo fin de semana)”, concluyó Checo.

La siguiente fecha del Mundial de Fórmula 1 se disputará el próximo fin de semana en Silverstone, donde Cadillac buscará dejar atrás un complicado paso por Austria y volver a la pelea por los puntos.

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