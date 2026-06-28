Trump arremete contra John Bolton tras declararse culpable: “¡Ojalá reciba un castigo severo!”, dijo

El presidente Donald Trump lanzó una dura crítica contra su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, después de que el exfuncionario se declarara culpable de un cargo relacionado con la retención indebida de información clasificada obtenida durante su paso por la Casa Blanca.

A través de una publicación en Truth Social, Trump reaccionó a la declaración de culpabilidad de quien fuera uno de sus principales colaboradores en materia de política exterior durante parte de su primer mandato. “¡John Bolton, un exrepresentante de los Estados Unidos muy tonto, desequilibrado e incompetente, acaba de declararse culpable!”, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje calificó a Bolton como “una persona terrible” y “un lunático que solo quería provocar problemas y guerras”, además de expresar que espera que reciba “un castigo severo”.

Bolton, quien desde su salida del gobierno se convirtió en uno de los críticos más visibles de Trump, compareció el viernes ante un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, donde admitió haber retenido información relacionada con la defensa nacional.

????? John Bolton admitted to the classified information crime he once used to attack Trump.



The former National Security Adviser now faces potential prison time, fines, and pension forfeiture.pic.twitter.com/tXQGbOm5VF — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 27, 2026

Bolton admite responsabilidad por documentos confidenciales

La investigación se originó tras una acusación presentada por un gran jurado federal en 2025, que incluyó 18 cargos relacionados con el manejo de materiales clasificados. Según la acusación, Bolton conservó y compartió más de 1,000 páginas de notas oficiales mediante su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería.

Parte de ese material fue enviado a familiares que no contaban con autorización de seguridad y posteriormente sirvió como base para escribir su libro de memorias *The Room Where It Happened*, publicado en 2020.

Durante la audiencia, el juez preguntó directamente al exembajador ante Naciones Unidas si aceptaba su responsabilidad por uno de los cargos. “Lo soy, su señoría”, respondió Bolton, quien posteriormente añadió: “Lo lamento”. La fiscal federal Kelly O’Hayes sostuvo que el exfuncionario era plenamente consciente de las consecuencias que podía tener el manejo indebido de información confidencial.

“El señor Bolton sabía el daño que el mal manejo de material clasificado podía causar a la seguridad nacional y, aun así, incurrió en esa conducta, poniendo en riesgo vidas estadounidenses”, afirmó la funcionaria en un comunicado.

Bolton, de 77 años, conocerá su sentencia el próximo 25 de octubre. El cargo contempla una multa que podría alcanzar los 2.25 millones de dólares y una pena máxima de cinco años de prisión, aunque su defensa buscará evitar una condena de cárcel.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, se declara culpable de retener información confidencialhttps://t.co/BZ6836W5C5 — Jesús García ? (@JesusGar) June 26, 2026

La defensa compara el caso con la investigación contra Trump

El abogado de Bolton, Abbe Lowell, afirmó que su cliente decidió aceptar la responsabilidad para evitar un juicio prolongado que pudiera exponer información adicional de carácter sensible. En un comunicado, el litigante señaló que Bolton actuó “como lo hacen los verdaderos líderes”, al reconocer el error y ahorrar recursos al gobierno federal.

Lowell también estableció una comparación con el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, investigación que derivó en cargos federales contra Trump durante 2023 y que posteriormente fue desestimada.

Según el abogado, la diferencia entre ambos casos radica en que Bolton conservó un registro personal con fines históricos, mientras que Trump, sostuvo, retuvo documentos clasificados para beneficio propio.

La declaración de culpabilidad representa una victoria para el Departamento de Justicia, que ha mantenido abiertas investigaciones relacionadas con el manejo de información clasificada por parte de exfuncionarios de alto nivel. Al mismo tiempo, el episodio vuelve a poner en evidencia la profunda confrontación política entre Trump y Bolton, cuya relación se deterioró tras la salida del exasesor de la administración republicana y la publicación de sus memorias, en las que cuestionó diversas decisiones del presidente.

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