Serena Williams cae con la cara en alto en su regreso a Wimbledon a los 44 años

El regreso de Serena Williams a Wimbledon estuvo lleno de emoción, entrega y nostalgia. La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y siete veces campeona del torneo londinense, cayó en tres sets frente a la australiana Maya Joint, quien se impuso por 6-3, 6-7 (6) y 6-3 tras dos horas y 24 minutos de intensa batalla.

En una Pista Central completamente llena, la exnúmero uno del mundo volvió a competir en Wimbledon por primera vez desde 2022 y dejó destellos del tenis que la convirtió en una de las máximas figuras del deporte. Aunque no pudo avanzar de ronda, obligó a la joven australiana a ofrecer su mejor versión para quedarse con el triunfo.

Serena Williams compitió al máximo en su regreso a Wimbledon

Gracias a una invitación de la organización, Serena Williams volvió a pisar la Pista Central del All England Club después de más de 1,400 días de ausencia.

La estadounidense inició el encuentro con determinación y generó dos oportunidades de quiebre en el quinto juego del primer set, aunque no logró capitalizarlas. Del otro lado de la red, Maya Joint respondió con personalidad, sostuvo sus turnos de servicio y aprovechó las imprecisiones de la estadounidense, que apenas registró un 57 % de efectividad con el primer saque durante el parcial inicial.

La australiana consiguió el rompimiento en el octavo juego y confirmó la ventaja para quedarse con el primer set por 6-3.

Maya Joint resistió la reacción de Serena

El segundo parcial comenzó cuesta arriba para Serena Williams, quien perdió su primer turno de saque y permitió que Maya Joint tomara nuevamente la iniciativa.

La estadounidense reaccionó y buscó igualar el marcador, pero la australiana respondió con autoridad en los momentos de mayor presión. Aun así, la siete veces campeona de Wimbledon encontró el quiebre que necesitaba para mantenerse en la pelea, aunque no pudo consolidarlo inmediatamente con su servicio.

Con el marcador 4-3 en contra, Serena Williams volvió a recuperarse y protagonizó uno de los momentos más destacados del encuentro al salvar cuatro oportunidades de rompimiento en el décimo juego, pese a cometer dos dobles faltas consecutivas, para mantenerse con vida y llevar la definición al ‘tie-break’.

En la muerte súbita, la estadounidense elevó considerablemente su nivel, salvó un punto de partido y terminó forzando un tercer set ante la ovación de los aficionados.

El desgaste físico marcó el desenlace

El impulso anímico parecía favorecer a Serena Williams en el inicio del set definitivo. La estadounidense rompió el servicio de Maya Joint en el tercer juego y tomó ventaja, pero no consiguió sostenerla.

A partir de ese momento, el desgaste físico comenzó a reflejarse en la exnúmero uno del mundo. La australiana aprovechó el descenso en la intensidad de su rival, ganó cuatro juegos consecutivos y encaminó el triunfo hasta cerrar el encuentro con su servicio en el segundo punto de partido.

Maya Joint takes down Serena Williams in three sets in the legend's return to Wimbledon?? pic.twitter.com/fOnON4NkRX — ESPN (@espn) June 30, 2026

Una despedida entre aplausos en el All England Club

Más allá del resultado, el regreso de Serena Williams dejó una de las postales más emotivas de Wimbledon. Al finalizar el partido, la Pista Central despidió a la estadounidense con una larga ovación en reconocimiento a una trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras del tenis.

Aunque la propia jugadora no ha confirmado que se trate de su última participación en el torneo londinense, la escena alimentó la posibilidad de que esta haya sido su despedida del All England Club, donde conquistó siete de los 23 títulos de Grand Slam que marcaron su carrera.

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