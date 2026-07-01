Cuatro adultos detenidos en Ohio tras hallazgo de 16 niños en condiciones “deplorables”

Las autoridades del estado de Ohio arrestaron a cuatro adultos después de encontrar a 16 niños viviendo en condiciones que calificaron como extremas dentro de una vivienda rural del poblado de Hamden, una pequeña comunidad ubicada al sureste de Columbus.

El operativo fue realizado el martes por agentes de investigación estatales y autoridades locales, quienes ingresaron al inmueble tras ejecutar una orden judicial. En el lugar encontraron a menores —de entre 1 y 18 años de edad— que, según las autoridades, requerían atención médica inmediata, reseñó AP.

Dos de los niños tuvieron que ser trasladados por vía aérea a centros de trauma de nivel uno debido a la gravedad de sus lesiones.

Los detenidos fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. Todos enfrentan cargos por poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado bajo la legislación estatal debido a la existencia de daños físicos severos.

Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Ohio describió el escenario encontrado por los investigadores como uno de los más impactantes de su carrera.

“Condiciones que uno ni siquiera puede imaginar para que viva una persona, mucho menos niños”, afirmó. Más adelante calificó lo observado como “puro mal”.

Las autoridades no han confirmado si los menores tienen vínculos familiares entre sí ni detallaron la relación exacta con los adultos arrestados. También descartaron, por ahora, que el caso esté relacionado con trata de personas.

Según los investigadores, existen indicios de que los adultos no eran residentes habituales de la zona y aparentemente se encontraban desplazándose entre distintos lugares.

La fiscalía del condado indicó que la acusación se sustenta en la gravedad del estado físico en el que fueron encontrados varios de los menores.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades ejecutaban una segunda orden de registro en la propiedad para determinar si existen otros posibles delitos asociados.

Los cuatro acusados deben comparecer ante el tribunal mientras avanzan las pesquisas.

“Se hará justicia para estos niños”, afirmaron las autoridades estatales.

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