Hallan restos humanos dentro de la chimenea de una escuela pública en Nueva York

Las autoridades de Nueva York investigan el hallazgo de restos humanos dentro de la chimenea de una escuela pública ubicada en el distrito de Queens, un caso que ha generado interrogantes sobre cómo la persona llegó al lugar y cuánto tiempo llevaba allí.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó que recibió una llamada al 911 alrededor de las 9:00 am del martes por un posible hallazgo de restos humanos en la escuela P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, situada en Glendale.

De acuerdo con reportes de medios locales, un trabajador de control de plagas que realizaba labores en el edificio alertó a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente del interior.

Restos fueron encontrados dentro de una chimenea

Al llegar al sitio, los investigadores localizaron restos humanos dentro de una chimenea del edificio escolar.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona ni han determinado la causa de muerte.

La Oficina del Médico Forense de Nueva York retiró los restos y será la encargada de establecer tanto la identidad como las circunstancias del fallecimiento.

Los investigadores tampoco han precisado cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar.

Escuela permanecía cerrada por vacaciones y obras

La escuela estaba cerrada por el inicio del receso escolar y por trabajos de construcción cuando ocurrió el hallazgo, por lo que no había estudiantes ni personal docente dentro de las instalaciones.

Según registros del Departamento de Edificios de la ciudad, en el lugar se habían autorizado trabajos relacionados con sistemas eléctricos, calefacción y otras mejoras.

Las autoridades también revisan si todas las personas vinculadas con las obras y contratistas que han trabajado recientemente en el edificio están plenamente identificadas.

Autoridades piden esperar resultados de la investigación

El Departamento de Educación de Nueva York calificó el hallazgo como un hecho “profundamente perturbador y preocupante”.

En un comunicado, indicó que se implementarán medidas de apoyo para la comunidad educativa mientras continúa la investigación policial.

Por ahora, las autoridades no han informado si existen indicios de actividad criminal y señalaron que divulgarán más detalles conforme avance el caso.

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