Hyundai retira miles de Tucson por un fallo en las pantallas

El funcionamiento del motor no es el problema. Tampoco los frenos o la dirección. La preocupación de Hyundai se concentra en un sistema electrónico que, bajo determinadas circunstancias, puede dejar sin información visual al conductor mientras el vehículo sigue circulando.

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Esa situación llevó a la marca a iniciar una campaña de retiro en Estados Unidos que involucra 96,310 unidades del Hyundai Tucson correspondientes a los modelos 2025 y 2026. La medida también incluye las variantes híbridas (HEV) e híbridas enchufables (PHEV), todas afectadas por un error de software relacionado con las pantallas del vehículo.

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Aunque hasta ahora no se han reportado accidentes, heridos ni incendios vinculados con esta condición, las autoridades consideran que el problema representa un riesgo para la seguridad debido a la posibilidad de que el conductor deje de ver información esencial mientras conduce.

Un fallo que afecta la información del conductor

La campaña fue presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), organismo que supervisa este tipo de llamados a revisión en Estados Unidos.

Según la investigación realizada por Hyundai North America Safety Office (NASO), la falla no proviene de un componente físico, sino de la programación que gestiona la comunicación entre el panel de instrumentos y el sistema Head-Up Display (HUD). Cuando ocurre el error, ambas pantallas pueden apagarse de manera inesperada.

Como consecuencia, el conductor deja de visualizar datos fundamentales como la velocidad, el nivel de combustible, las luces de advertencia y otros mensajes importantes relacionados con el funcionamiento del vehículo.

El vehículo sigue funcionando, pero el riesgo aumenta

Hyundai explicó que el SUV puede continuar desplazándose incluso cuando las pantallas dejan de mostrar información. Sin embargo, hacerlo sin conocer la velocidad a la que se circula o sin recibir alertas del sistema incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

Además del velocímetro, también podrían desaparecer avisos relacionados con la presión de los neumáticos, el nivel de aceite y otras advertencias que ayudan al conductor a detectar posibles inconvenientes antes de que se conviertan en un problema mayor.

Hyundai Tucson 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Por ese motivo, la compañía determinó que esta condición no cumple con los requisitos establecidos por la Norma Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados FMVSS No. 101, que regula los controles e indicadores obligatorios en los automóviles comercializados en Estados Unidos.

La solución llegará mediante una actualización

A diferencia de otras campañas de retiro que requieren reemplazar piezas o realizar reparaciones mecánicas, esta intervención consistirá en instalar una nueva versión del software del sistema.

Los concesionarios oficiales de Hyundai efectuarán la actualización sin costo para los propietarios. La nueva programación modifica la lógica de comunicación entre el panel de instrumentos y el Head-Up Display, evitando que una interrupción en este último provoque el apagado completo del sistema principal.

La marca también aprovechará su plataforma Bluelink para distribuir la actualización mediante tecnología Over-the-Air (OTA). Gracias a este método, parte de los propietarios podrá instalar el nuevo software de forma remota, sin necesidad de acudir a un concesionario.

Hyundai aclaró que no todos los Tucson 2025 y 2026 vendidos en Estados Unidos están afectados por esta condición. Por ello, recomienda verificar el número de identificación del vehículo (VIN) cuando la campaña aparezca disponible tanto en la base de datos de la NHTSA como en los canales oficiales de la marca.

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