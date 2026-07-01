J.D. Vance acusa a los demócratas de “inundar a EE.UU. con inmigrantes tercermundistas mal pagados”

James David Vance, vicepresidente estadounidense, responsabiliza a los demócratas por haber permitido en los últimos años el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes carentes de documentación a través de la frontera sur a sabiendas de que eso implicaría un riesgo para los ciudadanos estadounidenses.

Durante una aparición en el programa “The Ingraham Angle” el cual transmite la cadena de televisión Fox News, el segundo hombre con mayor autoridad en la Casa Blanca acusó a sus rivales políticos de abrazar la bandera del comunismo utilizando a inmigrantes para cumplir con su propósito.

“Lamentablemente, me temo que ese es el camino que están tomando los demócratas. Y eso es comunismo. Esto no es subir un poco los impuestos, por mucho que no estemos de acuerdo. Esto es abolir la policía. Esto es dejar que los criminales campen a sus anchas en sus ciudades. Esto es… inundar su país con inmigrantes tercermundistas mal pagados”, expresó.

J.D. Vance respalda plenamente la idea de llevar a cabo la deportación de inmigrantes carente de estatus legal más grande de la historia. (Crédito: Josh Dawsey / AP)

El político de Ohio advirtió que el giro experimentado en el Partido Demócrata es consecuencia de haberles permitido a los estudiantes y académicos apoderarse de puestos que históricamente no les pertenecían.

“Es una consecuencia de que el Partido Demócrata ha pasado a estar dirigido por las universidades y los profesores. No se trata de demócratas de clase trabajadora ni sindicalizados”, advirtió.

Vance está convencido que la nueva aspiración de los demócratas consiste en retomar el control del gobierno para destruir cualquier avance logrado por la administración Trump.

“En esencia, se trata de la idea de que Estados Unidos es un país malvado que debe ser desmantelado desde sus cimientos y luego reconstruido. Eso es comunismo en su esencia, y cada vez se observa más una tendencia en esa dirección por parte del Partido Demócrata”, puntualizó.

Los comentarios de Vance surgen a partir de los resultados de algunas elecciones primarias celebradas en diversas partes del país, donde candidatos demócratas ligados a la izquierda terminaron dando la sorpresa evidenciando que su partido experimenta una controversial transformación de cara a los comicios de mitad de mandato a celebrarse en noviembre próximo.

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