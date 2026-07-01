Máquina: BMW renueva el X5 con una inédita oferta de motores

BMW prepara una nueva etapa para uno de sus modelos más importantes. La próxima generación del X5 no solo marcará un cambio profundo en diseño y tecnología, sino que también ampliará su oferta mecánica como nunca antes lo había hecho el SUV alemán.

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La quinta generación del modelo llegará con una estrategia poco común en la industria. En lugar de apostar por una sola tecnología, la firma de Múnich decidió ofrecer distintas alternativas para adaptarse a diferentes mercados y necesidades. Habrá opciones con motores de combustión electrificados, híbridos enchufables, una versión totalmente eléctrica y, por primera vez, otra impulsada por hidrógeno.

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Esta renovación también servirá como una de las grandes vitrinas de la plataforma Neue Klasse, sobre la que BMW desarrollará buena parte de sus futuros vehículos y varias de las tecnologías que definirán la siguiente generación de la marca.

Cinco alternativas para un mismo SUV

Desde que apareció en 1999, el X5 ha sido uno de los modelos más influyentes del segmento de los SUV premium. Para la generación 2027, BMW mantiene esa filosofía innovadora al convertirlo en el primer vehículo de la compañía que estará disponible con cinco sistemas de propulsión diferentes.

La gama incluirá motores a gasolina con tecnología Mild Hybrid, variantes diésel electrificadas, híbridos enchufables, una versión completamente eléctrica y un modelo equipado con una pila de combustible de hidrógeno.

La intención de BMW es ofrecer distintas soluciones de movilidad mientras continúa la transición hacia una gama con menores emisiones.

El iX5 eléctrico promete gran autonomía

Uno de los protagonistas será el BMW iX5 60 xDrive, la primera variante completamente eléctrica del X5. Este modelo empleará una arquitectura eléctrica de 800 voltios y una nueva generación de baterías con celdas cilíndricas de 120 milímetros.

Según la marca, podrá recorrer hasta 525 millas con una sola carga. Además, incorporará carga ultrarrápida y tecnología bidireccional, una función que permitirá suministrar energía a dispositivos externos o incluso alimentar una vivienda compatible cuando sea necesario.

El hidrógeno también tendrá su lugar

BMW tampoco abandona el desarrollo del hidrógeno. El nuevo iX5 Hydrogen será el primer modelo de producción de la compañía equipado con una pila de combustible, una tecnología que el fabricante lleva varios años probando antes de dar el salto a la producción comercial.

Esta versión contará con depósitos de hidrógeno desarrollados bajo la tecnología BMW Hydrogen Flat Storage, una batería de alto voltaje de nueva generación y una autonomía estimada de hasta 466 millas, cifras que buscan convertirlo en una alternativa real frente a los vehículos eléctricos de batería.

Diseño renovado y más tecnología

El nuevo X5 también presentará una evolución importante en su imagen exterior. La filosofía Neue Klasse se refleja en un frontal más vertical, líneas limpias y una apariencia más robusta. Toda la gama estrenará la parrilla iluminada BMW Iconic Glow, una nueva firma luminosa con gráficos en forma de doble “X”, manijas integradas denominadas BMW Winglets y rines de hasta 23 pulgadas.

La oferta incluirá once colores para la carrocería, además de los paquetes M Sport, M Sport Pro y la versión deportiva BMW X5 M60e xDrive. También habrá accesorios M Performance fabricados en fibra de carbono y aramida para quienes busquen un aspecto aún más deportivo.

El BMW X5 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El habitáculo también cambia de manera significativa con una propuesta mucho más limpia y tecnológica. BMW apuesta por materiales naturales, superficies decorativas elaboradas con vidrio y, por primera vez, aplicaciones en pizarra natural.

Entre las novedades destacan el sistema BMW Panoramic iDrive, el sistema operativo BMW X, una pantalla central de nuevo formato, proyección panorámica sobre el parabrisas, visualización frontal tridimensional y una pantalla exclusiva para el pasajero delantero.

A todo ello se suma un nuevo volante multifunción, iluminación ambiental envolvente y una suspensión adaptativa de serie que trabaja junto a una distribución de peso cercana al 50:50.

También estarán disponibles el control adaptativo del chasis, asistentes de conducción de nivel 2 y el sistema BMW Symbiotic Drive, capaz de ajustar las ayudas electrónicas al estilo de conducción del usuario. En las versiones eléctricas debutará además la función BMW Soft-Stop, diseñada para ofrecer una frenada más suave.

La producción del BMW X5 2027 se realizará en la planta de Spartanburg, Carolina del Sur, con el inicio de fabricación previsto para el verano de 2026. Las primeras entregas llegarán antes de finalizar ese mismo año. El precio de partida será de $71,250 dólares, mientras que la versión completamente eléctrica comenzará en $81,250 dólares cuando llegue al mercado en 2027.

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