Café: un aliado contra enfermedades hepáticas

Un nuevo estudio revela que el consumo diario de café, incluso en grandes cantidades, puede reducir significativamente el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado.

A lo largo de más de una década y con la participación de más de 354,000 personas, en la investigación se observó una disminución del riesgo de enfermedad hepática, destacando la importancia del efecto antioxidante del café.

“Probablemente, estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café ”, afirmó el Dr. Hyunseok Kim, primer autor del estudio y hepatólogo especialista en trasplantes del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

“Observamos que, probablemente, el beneficio hepático del café no se deba a la cafeína, ya que vemos un beneficio similar en quienes consumen café descafeinado . Por lo tanto, parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”, recogió CNN sus declaraciones.

Resultados significativos del estudio

Reducción del riesgo. Tomar de una a dos tazas diarias se asoció con un 20% de menor riesgo de cirrosis y un 24% de menor riesgo de cáncer de hígado.

Consumo elevado. Beber cinco o más tazas diarias mostró una reducción del 32% en el riesgo de cirrosis y un 47% en el cáncer de hígado.

Implicaciones de edulcorantes. El uso de azúcar o sustitutos para endulzar el café se relacionó con resultados ligeramente menos favorables en términos de salud hepática.

Consideraciones sobre la ingesta de café

Recomendaciones de salud. La Asociación Americana del Corazón sugiere limitar el consumo de azúcares añadidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) establece un límite para la cafeína.

Consumo consciente. Se aconseja evitar el café en las horas previas al sueño para minimizar la interferencia con el descanso.

A pesar de los resultados positivos, el estudio presenta limitaciones, como el sesgo en la muestra y el periodo de seguimiento del consumo de café. Se recomienda realizar más estudios en poblaciones diversas para comprobar la universalidad de los beneficios observados.

Beneficios del café para otras enfermedades

Además de los efectos hepáticos, el consumo moderado de café se ha asociado con menor riesgo de varias enfermedades y condiciones, aunque la evidencia varía por condición y no confirma causalidad en todos los casos.

Principales beneficios observados

Menor riesgo de diabetes tipo 2, con asociaciones consistentes en estudios observacionales.

Menor riesgo de enfermedad de Parkinson y posiblemente menor riesgo de Alzheimer en algunos grupos.

Menor riesgo de algunos cánceres (por ejemplo, cáncer de endometrio y ciertos cánceres digestivos), según metaanálisis y estudios de cohortes.

Menor riesgo de cálculos biliares y posiblemente de cálculos renales.

Menor mortalidad por varias causas (cardiovasculares, respiratorias, infecciosas) en estudios observacionales que muestran una reducción de riesgo con consumo moderado (aprox. 3–4 tazas/día).

Posible efecto favorable sobre el síndrome metabólico y la reducción de progresión en algunas enfermedades hepáticas ya establecidas.

Limitaciones y precauciones

La mayoría de las evidencias proviene de estudios observacionales; la asociación no implica prueba definitiva de causalidad.

Efectos pueden depender de la preparación (café filtrado vs. sin filtrar), la presencia de cafeína y factores individuales (embarazo, hipertensión, ansiedad, insomnio).

El consumo excesivo puede provocar efectos adversos (insomnio, palpitaciones, aumento de la presión en personas sensibles).

Recomendación práctica

Consumir café con moderación (frecuentemente citado: 3–4 tazas/día) suele asociarse con beneficios en varios estudios, pero no debe considerarse un tratamiento; consulta con tu médico si tienes condiciones específicas, embarazo o problemas de sueño/ansiedad.

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