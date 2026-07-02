El Ferrari 550 renace con el exclusivo Veloce12 Aperta

No todos los días aparece un automóvil capaz de combinar el encanto de los grandes deportivos italianos con una ejecución completamente artesanal. Esa es la apuesta de Touring Superleggera, el histórico carrocero italiano que decidió celebrar su centenario con una creación que pone el foco en las emociones de conducir.

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Su nuevo proyecto lleva por nombre Veloce12 Aperta y toma como punto de partida al Ferrari 550 Maranello para darle una personalidad totalmente distinta. El resultado es un gran turismo de producción muy limitada que conserva el protagonismo del motor V12 atmosférico, una configuración cada vez menos común en la industria.

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Más que una simple modificación, este modelo busca reinterpretar uno de los Ferrari más recordados de finales del siglo pasado, incorporando soluciones modernas sin perder el carácter clásico que hizo famoso al vehículo original.

Un homenaje a un siglo de historia

Touring Superleggera fue fundada en Milán en 1926 y se convirtió en una referencia gracias a su particular filosofía de construcción ligera. A lo largo de su historia colaboró en el desarrollo de algunos de los diseños más emblemáticos de fabricantes como Alfa Romeo, Aston Martin, Lamborghini, Maserati y Ferrari.

Con el Veloce12 Aperta, la compañía vuelve a demostrar que sigue apostando por la fabricación artesanal y por proyectos exclusivos dirigidos a coleccionistas que buscan algo diferente a los modelos producidos en serie.

La intención también es rendir homenaje a una época en la que los grandes motores atmosféricos eran protagonistas absolutos, incluso cuando la industria avanza hacia la electrificación.

Un V12 que mantiene viva la tradición

El corazón del Veloce12 Aperta sigue siendo un motor V12 atmosférico de 5.5 litros, aunque recibió importantes mejoras para aumentar su rendimiento.

Gracias a un sistema de refrigeración completamente rediseñado y a un nuevo escape, la potencia alcanza los 503 caballos, unos 25 caballos adicionales respecto al Ferrari 550 del que deriva.

La experiencia de conducción también conserva uno de los elementos más apreciados por los puristas, una transmisión manual de seis velocidades que busca mantener la conexión directa entre el conductor y la máquina.

El Touring Superleggera Veloce12 Aperta. Crédito: Touring Superleggera. Crédito: Cortesía

Más tecnología sin perder la esencia

Aunque el enfoque del proyecto es claramente analógico, Touring Superleggera incorporó varias mejoras para optimizar el comportamiento dinámico.

El vehículo cuenta con un chasis reforzado para incrementar la rigidez estructural, una suspensión adaptativa con distintos modos de funcionamiento, frenos de mayor tamaño y un sistema de refrigeración cuya eficiencia mejora alrededor de un 30%. El nuevo escape también fue diseñado para resaltar el característico sonido del V12.

Diseño exclusivo y producción limitada

El apartado estético es uno de los grandes protagonistas de este proyecto. Toda la carrocería fue desarrollada en fibra de carbono y presenta una imagen completamente diferente a la del Ferrari 550 original.

Su diseñador, Matteo Gentile, tomó inspiración tanto de los elegantes Gran Turismo italianos de mediados del siglo XX como del tiburón blanco, buscando un equilibrio entre eficiencia aerodinámica y elegancia.

Las líneas de la carrocería, los musculosos pasos de rueda y las grandes entradas de aire cumplen una función estética y también mejoran el flujo aerodinámico. Además, el techo incorpora paneles desmontables que permiten transformar el vehículo en un roadster cuando el conductor lo desee.

Otro detalle exclusivo aparece en el emblema “Aperta”, elaborado en oro de 24 quilates, un elemento que acentúa todavía más el carácter artesanal del modelo.

Touring Superleggera no confirmó cuántas unidades fabricará del Veloce12 Aperta, aunque sí adelantó que será una producción muy reducida. Tampoco reveló su precio oficial, pero las estimaciones apuntan a una cifra cercana a $800,000 dólares, una cantidad acorde con el nivel de exclusividad y personalización que ofrece esta reinterpretación de uno de los Ferrari más icónicos de la era moderna.

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