Telo MT1 llegará este año con hasta 350 millas de autonomía

Encontrar una pickup que sea fácil de estacionar en la ciudad y, al mismo tiempo, tenga la capacidad de cargar materiales o remolcar un tráiler no es una tarea sencilla. Ese es precisamente el espacio que quiere ocupar Telo con su primer modelo, una propuesta que rompe con la tendencia de fabricar camionetas cada vez más grandes.

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La empresa, fundada en California en 2022, asegura que su MT1 llegará al mercado antes de que finalice el año. Su apuesta consiste en ofrecer un vehículo eléctrico con dimensiones similares a las de un automóvil compacto, pero con prestaciones propias de una pickup mediana.

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La idea nace pensando en quienes necesitan un vehículo práctico para el trabajo diario sin renunciar a la facilidad de moverse por calles estrechas o encontrar estacionamiento en grandes ciudades.

Un tamaño reducido con un enfoque muy práctico

A simple vista, el Telo MT1 sorprende por sus proporciones. Su longitud es comparable a la de un hatchback de cuatro puertas, pero su diseño aprovecha al máximo el espacio disponible para ofrecer una batea de cinco pies, similar a la que utilizan varias pickups medianas del mercado.

La marca también trabajó en el aprovechamiento del habitáculo. Según sus datos, el interior puede acomodar cómodamente a cinco adultos, incluso personas de gran estatura, gracias a una distribución distinta de los componentes mecánicos y eléctricos.

Uno de los aspectos más llamativos es su configuración modular. La separación entre la cabina y la zona de carga puede modificarse para transportar objetos de gran longitud sin necesidad de dejar la compuerta abierta. Además, esa solución permite incorporar una tercera fila de asientos y elevar la capacidad hasta ocho ocupantes.

Dos versiones con cifras interesantes

El MT1 estará disponible con una configuración de un solo motor eléctrico o con dos propulsores.

La variante de acceso desarrollará alrededor de 300 caballos de potencia y enviará la fuerza al eje trasero. Con esa configuración, la aceleración de 0 a 60 mph se completa en aproximadamente seis segundos. También ofrecerá una capacidad de carga útil de hasta 2,000 libras y podrá remolcar 6,600 libras.

Quienes busquen un desempeño superior podrán optar por la versión de doble motor y tracción total. En este caso, la potencia aumenta hasta unos 500 caballos y el tiempo para alcanzar las 60 mph baja hasta cerca de cuatro segundos, manteniendo una capacidad de remolque de 6,600 libras.

Autonomía para el uso diario y los viajes

Telo ofrecerá dos opciones de batería para adaptarse a diferentes necesidades. La primera tendrá una capacidad de 77 kWh y una autonomía estimada de unas 260 millas por carga.

La segunda incorporará una batería de 106 kWh, suficiente para recorrer hasta 350 millas, una cifra que coloca al MT1 como una alternativa competitiva dentro del mercado de vehículos eléctricos.

La compañía también adelantó que la pickup será compatible con sistemas de carga rápida capaces de recuperar del 20 al 80 % de la batería en alrededor de 20 minutos, siempre que se utilice infraestructura de alta potencia.

Para hacer realidad el proyecto, Telo firmó un acuerdo con el proveedor estadounidense Schwab, que será responsable de fabricar la estructura principal del vehículo antes de su ensamblaje final.

Producción y precio

La startup mantiene el objetivo de iniciar la comercialización del MT1 antes de terminar el año, mientras que las primeras entregas a clientes se realizarán progresivamente.

En cuanto al precio, la versión con un solo motor y tracción trasera tendrá un valor inicial de $41,520 dólares. Por su parte, la configuración de doble motor y tracción total comenzará en $46,019 dólares. Con esta propuesta, Telo busca abrirse paso en un segmento donde el tamaño ya no será el principal argumento para elegir una pickup eléctrica.

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