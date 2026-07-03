Ferrari Luce se agota en China tras vender 88 unidades en segundos

Ferrari sabía que su primer modelo completamente eléctrico iba a generar opiniones divididas. Mientras algunos seguidores de la marca cuestionaron la llegada de un vehículo sin el tradicional sonido de un motor de combustión, en China la reacción fue completamente distinta.

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El Ferrari Luce tuvo un estreno comercial que sorprendió incluso dentro de la industria de los autos de lujo. La primera tanda destinada al mercado chino, compuesta por apenas 88 unidades, desapareció prácticamente en el momento en que estuvo disponible para los compradores.

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El precio del exclusivo gran turismo eléctrico ronda los $514 mil dólares en China, una cifra que no parece haber sido un obstáculo para los clientes interesados en la nueva etapa de la firma italiana.

China se convierte en el mercado clave para Ferrari

El éxito del Luce en territorio chino no parece ser una simple cuestión de exclusividad. Ferrari encontró un escenario donde los vehículos eléctricos de alto rendimiento tienen importantes ventajas frente a los modelos tradicionales con motores de combustión.

Los impuestos aplicados a los vehículos de lujo con motores convencionales y las dificultades para obtener matrículas en algunas grandes ciudades han cambiado las preferencias de muchos compradores. En lugares como Shanghái, conseguir una matrícula para un automóvil de combustión puede convertirse en un proceso largo y complicado.

En cambio, los vehículos eléctricos cuentan con mayores facilidades de registro, lo que convierte al Ferrari Luce en una alternativa más atractiva para algunos clientes del gigante asiático.

Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Un debut con mucha competencia eléctrica

El nuevo Ferrari no llega a un mercado vacío. La competencia en China es cada vez más fuerte y fabricantes locales han desarrollado deportivos eléctricos capaces de ofrecer cifras impresionantes.

Uno de los rivales más llamativos es el Yangwang U9, un modelo que cuesta aproximadamente la mitad del Ferrari Luce y ofrece una aceleración muy destacada, además de mayor potencia y una tecnología de carga más rápida.

Aun así, Ferrari juega con una carta que pocos fabricantes pueden igualar, su historia, exclusividad y el valor emocional asociado a la marca de Maranello.

El Ferrari eléctrico abre una nueva etapa

Aunque todavía existe un sector de aficionados que extraña los motores V8 y V12 tradicionales, el rendimiento comercial del Luce demuestra que existe un público dispuesto a aceptar una nueva generación de Ferrari.

La marca italiana todavía no ha cerrado la puerta a futuras versiones ni a ampliar la producción en China. De hecho, con una primera entrega agotada y una demanda que parece superar las expectativas, el Luce podría convertirse en uno de los modelos más importantes de Ferrari en la era eléctrica.

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