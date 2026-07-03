Trump bromea con invitar a Obama, Biden y Bush, para ver un juego de fútbol americano por TV

El presidente Donald Trump planteó la idea de invitar a los exmandatarios Barack Obama, Joe Biden y George Bush, para ver un juego de fútbol americano a través de la televisión y desde la comodidad en la Casa Blanca.

Durante su participación en el podcast “Storytime with the Second Lady”, el magnate neoyorquino asumió un rol distinto al que ha desempeñado en las últimas semanas intimidando con atacar a Irán y a Cuba por no acceder a someterse a su voluntad.

Mientras conversaba con Usha Vance, esposa del vicepresidente James David Vance, el hombre más poderoso de Washington se atrevió a proponer reunirse con tres de los últimos exmandatarios de la nación, pero no para hablar de política, ni sobre sus diferencias que los han convertido en adversarios.

Por extraño que suene, Trump proyectó convocarlos para disfrutar de uno de los deportes más populares a nivel nacional.

“Tal vez debería invitar a Barack Hussein Obama, a Joe Biden, a los Bush… o a Bush. Tal vez debería invitar a algunos de ellos a ver un partido de fútbol americano juntos. ¿No sería una buena noticia? La prensa se volvería loca”, expresó.

Aprovechando la disposición del neoyorquino de 80 años, fue invitado a narrar parte del contenido del libro “¡Los presidentes juegan!”, publicado por la Asociación Histórica de la Casa Blanca, pues el objetivo consistía en conocer un poco sobre lo que hacían algunos exmandatarios durante su tiempo libre.

Joe Biden suele intimidarse al tener enfrente a Donald Trump. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Trump reconoció que, al hojear una parte de la publicación, quedó sorprendido al enterarse que Bill Clinton mandó a construir una pista de atletismo en la Casa Blanca para ejercitarse en ella.

“No lo sabía hasta hace poco, pero mandó construir una pista de atletismo en la Casa Blanca. No creo que yo haga eso jamás. No me veo haciéndolo. La verdad es que era un buen tipo. Me cae muy bien Bill Clinton. Todavía me cae bien”, afirmó.

Lo contrastante es que varios de los últimos expresidentes han demostrado no llevarse bien con Donald Trump, en especial Barack Obama y Joe Biden.

De hecho, durante la inauguración del centro presidencial de Obama, efectuada el mes pasado, Trump fue el único presidente estadounidense de los que continúan vivos en no ser invitado al evento.

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