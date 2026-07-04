Aumentan reportes de avistamientos de tiburones en EE.UU en medio de celebraciones por 4 de julio

Mientras millones de personas se preparan para acudir a las playas de Estados Unidos por el fin de semana del 4 de julio, especialistas en vida marina aseguran que el riesgo de ataques de tiburón sigue siendo bajo, aunque recomiendan mantener precauciones básicas ante el aumento de actividad en la costa.

Y es que se han incrementado los reportes sobre avistamientos de tiburones cerca de las playas. Los avistamientos se produjeron frente a Far Rockaway, donde se observaron varios tiburones nadando cerca de los bañistas. Las autoridades cerraron temporalmente la playa número 30, para luego reabrirla aproximadamente una hora después tras determinar que las condiciones eran seguras.

El biólogo marino Mike Heithaus, de la Universidad Internacional de Florida, explicó en declaraciones a Fox News Digital que las mordeduras de tiburón continúan siendo eventos poco comunes, incluso en plena temporada alta de verano.

“Los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente raros”, señaló el especialista, quien subrayó que la mayoría de los encuentros entre humanos y tiburones no derivan en incidentes.

Recomendaciones para nadar con mayor seguridad

De acuerdo con Heithaus, los vacacionistas deben prestar atención a las condiciones del entorno antes de ingresar al mar. Entre las principales recomendaciones destacan evitar aguas turbias, zonas con actividad de pesca y áreas donde se observen grandes bancos de peces.

También advirtió sobre otros factores de riesgo en el océano, como las corrientes de resaca y la presencia de especies como medusas, que pueden representar peligros adicionales para los nadadores.

Zonas con mayor presencia de tiburones en la costa este

Aunque los encuentros siguen siendo poco frecuentes, existen regiones donde la presencia de tiburones es más habitual. Entre ellas se encuentran New Smyrna Beach en Florida, los Outer Banks de Carolina del Norte, así como zonas de Cape Cod, además de áreas en Rhode Island, Connecticut y Maine.

Según reportes citados por el Wall Street Journal, el aumento de la temperatura del océano, los patrones de migración y la recuperación de especies como las focas han contribuido a una mayor presencia de tiburones en el noreste de Estados Unidos.

Florida continúa siendo uno de los estados con mayor actividad de tiburones debido a sus aguas cálidas y la alta concentración de vida marina, además del elevado número de turistas que ingresan al mar cada año.

Encuentros recientes y medidas de prevención

A pesar del aumento de avistamientos en algunas zonas, los expertos recalcan que los ataques siguen siendo excepcionales. Incluso cuando hay contacto, los tiburones suelen ignorar a los humanos, explicó Heithaus.

“En la mayoría de los casos, los tiburones grandes no muestran interés en las personas”, afirmó.

Autoridades locales han reforzado el monitoreo en playas durante el feriado, utilizando drones, salvavidas y equipos de emergencia para detectar cualquier actividad inusual.

Recientemente, en Jones Beach, un nadador fue mordido por un tiburón, según reportó Fox 5. El incidente ocurrió poco después de que otras playas cercanas fueran cerradas temporalmente tras el avistamiento de un ejemplar de aproximadamente 8.86 pies.

Asimismo, en el área de Far Rockaway, en Nueva York, se registraron avistamientos que llevaron al cierre preventivo de una playa durante el año pasado, antes de reabrirse tras confirmar condiciones seguras.

Recomendaciones finales de los expertos

Ante la alta afluencia de visitantes por el 4 de julio, los especialistas recomiendan nadar cerca de salvavidas, evitar el mar al amanecer o al atardecer y respetar siempre las alertas emitidas por las autoridades locales.

Además, subrayan que los tiburones cumplen un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, por lo que su conservación también es fundamental para la salud de los océanos.

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