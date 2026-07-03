Fuegos artificiales que son legales en California este 4 de Julio y en qué ciudades
California solo permite ciertos fuegos artificiales para el 4 de Julio: conoce cuáles son legales, en qué ciudades y las multas por incumplir la ley
En California no todos los fuegos artificiales están permitidos y las normas varían según la ciudad. De cara a las celebraciones del 4 de Julio, y ante el elevado riesgo de incendios forestales durante el verano, autoridades estatales recuerdan que únicamente pueden utilizarse productos autorizados.
En este sentido, solo son legales los juegos pirotécnicos identificados con el sello “Safe and Sane”, emitido por el California State Fire Marshal.
Estos productos cumplen requisitos de seguridad establecidos por el estado y únicamente pueden venderse en puestos temporales autorizados dentro de las ciudades donde la legislación municipal permite su comercialización y uso, recalca el diario El Comercio.
Además, para este año se anunció una vigilancia reforzada para evitar el uso de pirotecnia ilegal, especialmente en zonas con vegetación seca.
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Ciudades donde sí se permiten los fuegos artificiales “Safe and Sane”
Estas son algunas de las ciudades en California donde los fuegos artificiales con sello “Safe and Sane” pueden venderse y utilizarse conforme a la normativa local.
Condado de Imperial
- Brawley
- Calexico
- Calipatria
- El Centro
- Holtville
- Imperial
Condado de Los Ángeles
- Alhambra
- Artesia
- Azusa
- Baldwin Park
- Bell Gardens
- Bellflower
- Commerce
- Compton
- Cudahy
- Downey
- El Monte
- Gardena
- Hawaiian Gardens
- Hawthorne
- Huntington Park
- Industry
- Irwindale
- La Mirada
- La Puente
- Lakewood
- Lawndale
- Lynwood
- Maywood
- Montebello
- Monterey Park
- Norwalk
- Palmdale
- Paramount
- Pico Rivera
- Rosemead
- Santa Fe Springs
- South El Monte
- South Gate
- Temple City
- Vernon
Condado de Orange
- Anaheim
- Buena Park
- Costa Mesa
- Fullerton
- Garden Grove
- Huntington Beach
- Los Alamitos
- Orange
- Santa Ana
- Stanton
- Villa Park
- Westminster
Condado de Riverside
- Blythe
- Coachella
- Desert Hot Springs
- Indio
Condado de San Bernardino
- Adelanto
- Barstow
- Chino
- Colton
- Fontana
- Grand Terrace
- Needles
- Rialto
- San Bernardino
Condado de Ventura
- Fillmore
Aunque estas ciudades permiten los productos “Safe and Sane”, siguen estando prohibidos todos los fuegos artificiales que no cuenten con la certificación oficial.
En la ciudad de Los Ángeles están prohibidos todos
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recuerda que dentro de la ciudad de Los Ángeles están prohibidos todos los fuegos artificiales, incluidos los clasificados como “Safe and Sane”.
Las autoridades recomiendan asistir a espectáculos oficiales organizados por municipios, parques o recintos deportivos, donde la pirotecnia es manipulada por profesionales y cumple con todas las medidas de seguridad.
Fuegos artificiales que son ilegales en California y las posibles multas
Los juegos piroténicos ilegales en California son aquellos que:
- Se compran por internet
- Son enviados desde otros estados
- Se adquieren a vendedores sin licencia
- No cuentan con el sello oficial “Safe and Sane”
- Incluyen explosivos de alta potencia, cohetes, petardos o fuegos artificiales aéreos no autorizados
Las autoridades recuerdan que el hecho de encontrar un puesto de venta no significa que cualquier producto sea legal.
Asimismo, advierten que el incumplimiento de la normativa puede tener consecuencias importantes. Entre las sanciones previstas se encuentran:
- Multas de hasta $50,000 dólares por poseer fuegos artificiales ilegales
- Multas de hasta $50,000 por utilizarlos en ciudades donde están prohibidos
- En los casos más graves, hasta un año de cárcel
Además, si el uso de pirotecnia provoca un incendio, la persona responsable también puede verse obligada a cubrir los costos de extinción y responder económicamente por los daños ocasionados a viviendas, vehículos o espacios naturales.
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