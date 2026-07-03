Fuegos artificiales que son legales en California este 4 de Julio y en qué ciudades

En California no todos los fuegos artificiales están permitidos y las normas varían según la ciudad. De cara a las celebraciones del 4 de Julio, y ante el elevado riesgo de incendios forestales durante el verano, autoridades estatales recuerdan que únicamente pueden utilizarse productos autorizados.

En este sentido, solo son legales los juegos pirotécnicos identificados con el sello “Safe and Sane”, emitido por el California State Fire Marshal.

Estos productos cumplen requisitos de seguridad establecidos por el estado y únicamente pueden venderse en puestos temporales autorizados dentro de las ciudades donde la legislación municipal permite su comercialización y uso, recalca el diario El Comercio.

Además, para este año se anunció una vigilancia reforzada para evitar el uso de pirotecnia ilegal, especialmente en zonas con vegetación seca.

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Ciudades donde sí se permiten los fuegos artificiales “Safe and Sane”

Estas son algunas de las ciudades en California donde los fuegos artificiales con sello “Safe and Sane” pueden venderse y utilizarse conforme a la normativa local.

Condado de Imperial

Brawley

Calexico

Calipatria

El Centro

Holtville

Imperial

Condado de Los Ángeles

Alhambra

Artesia

Azusa

Baldwin Park

Bell Gardens

Bellflower

Commerce

Compton

Cudahy

Downey

El Monte

Gardena

Hawaiian Gardens

Hawthorne

Huntington Park

Industry

Irwindale

La Mirada

La Puente

Lakewood

Lawndale

Lynwood

Maywood

Montebello

Monterey Park

Norwalk

Palmdale

Paramount

Pico Rivera

Rosemead

Santa Fe Springs

South El Monte

South Gate

Temple City

Vernon

Condado de Orange

Anaheim

Buena Park

Costa Mesa

Fullerton

Garden Grove

Huntington Beach

Los Alamitos

Orange

Santa Ana

Stanton

Villa Park

Westminster

Condado de Riverside

Blythe

Coachella

Desert Hot Springs

Indio

Condado de San Bernardino

Adelanto

Barstow

Chino

Colton

Fontana

Grand Terrace

Needles

Rialto

San Bernardino

Condado de Ventura

Fillmore

Aunque estas ciudades permiten los productos “Safe and Sane”, siguen estando prohibidos todos los fuegos artificiales que no cuenten con la certificación oficial.

En la ciudad de Los Ángeles están prohibidos todos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recuerda que dentro de la ciudad de Los Ángeles están prohibidos todos los fuegos artificiales, incluidos los clasificados como “Safe and Sane”.

Las autoridades recomiendan asistir a espectáculos oficiales organizados por municipios, parques o recintos deportivos, donde la pirotecnia es manipulada por profesionales y cumple con todas las medidas de seguridad.

Fuegos artificiales que son ilegales en California y las posibles multas

Los juegos piroténicos ilegales en California son aquellos que:

Se compran por internet

Son enviados desde otros estados

Se adquieren a vendedores sin licencia

No cuentan con el sello oficial “Safe and Sane”

Incluyen explosivos de alta potencia, cohetes, petardos o fuegos artificiales aéreos no autorizados

Las autoridades recuerdan que el hecho de encontrar un puesto de venta no significa que cualquier producto sea legal.

Asimismo, advierten que el incumplimiento de la normativa puede tener consecuencias importantes. Entre las sanciones previstas se encuentran:

Multas de hasta $50,000 dólares por poseer fuegos artificiales ilegales

Multas de hasta $50,000 por utilizarlos en ciudades donde están prohibidos

En los casos más graves, hasta un año de cárcel

Además, si el uso de pirotecnia provoca un incendio, la persona responsable también puede verse obligada a cubrir los costos de extinción y responder económicamente por los daños ocasionados a viviendas, vehículos o espacios naturales.

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