¿Qué trabajadores podrían recibir un reembolso de hasta $2,500?

Estados Unidos es el país de las oportunidades siempre que así lo quieran las personas. Mejorar personal y profesionalmente depende más de los trabajadores que de cualquier otra cosa. Los gobiernos en diferentes niveles suelen favorecer y beneficiar a aquellos que buscan su crecimiento, por eso, hay un programa que te ofrece reembolsarte hasta $2,500 dólares por cursos y certificaciones.

En la ciudad de Denver, Colorado, se lanzó este incentivo como parte de su estrategia para fortalecer la fuerza laboral que participará en proyectos de energía limpia y desarrollo sostenible. El programa es administrado por la Oficina de Acción Climática, Sostenibilidad y Resiliencia (CASR) y reembolsa el costo de cursos, certificaciones y exámenes previamente aprobados.

La iniciativa forma parte del plan del alcalde Mike Johnston para ampliar el uso de energías renovables en la ciudad. Entre sus metas destacan la instalación de 5,000 sistemas de energía limpia y el desarrollo de 50 acres de infraestructura verde, proyectos que requieren trabajadores con preparación especializada.

“Denver está avanzando a pasos agigantados hacia un futuro en el que cada barrio se abastezca de energía limpia y esté protegido de los riesgos climáticos”, declaró Elizabeth Babcock, directora ejecutiva de CASR, en un comunicado. “Este programa pone la oportunidad directamente en manos de las personas que construyen ese futuro, brindándoles las herramientas, las credenciales y las habilidades para crecer o acceder a empleos de calidad y significativos”.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso?

El programa está dirigido a personas que cumplan al menos uno de estos requisitos:

Vivir en Denver.

Trabajar para una empresa ubicada en esa ciudad, o

Estudiar en una universidad, colegio comunitario o escuela de formación profesional con sede en Denver.

La ayuda busca beneficiar a trabajadores de sectores como construcción, energía, climatización, transporte, paisajismo y otras actividades relacionadas con la transición hacia una economía más sostenible.

¿Qué cursos y capacitaciones cubre?

Los participantes pueden elegir entre un catálogo de cursos y certificaciones autorizados por la ciudad. Entre ellos se encuentran programas sobre:

Mantenimiento de vehículos eléctricos.

Arboricultura.

Operaciones de compostaje.

Gestión de aguas pluviales.

Paisajismo eficiente en el uso del agua.

Sistemas de calefacción.

Ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Entre otras especialidades vinculadas con el rendimiento energético de edificios.

¿Cómo solicitar los $2,500 dólares?

Para obtener el reembolso, el trabajador primero debe completar la capacitación elegible y pagar el costo correspondiente. Después tendrá que conservar el comprobante de pago y el documento que acredite que concluyó satisfactoriamente el curso.

Con esa documentación podrá presentar la solicitud ante el programa de reembolsos de la ciudad de Denver. El beneficio alcanza un máximo de $2,500 dólares y puede utilizarse para cubrir uno o varios cursos aprobados.

Según la información oficial del programa, la mayoría de las capacitaciones tienen un costo inferior a ese límite, por lo que muchos participantes podrían recuperar la totalidad de lo invertido.

“La mayoría de los cursos de formación aprobados cuestan menos de $2,500 dólares. Esto significa que, para muchos participantes, este programa puede cubrir el costo total de subir de nivel”, señala la información del programa. “Obtén una certificación o varias. De cualquier manera, estarás invirtiendo en tu futuro y obtendrás una recompensa por ello”.

Antes de iniciar cualquier capacitación, las autoridades recomiendan revisar que el curso forme parte del listado de opciones autorizadas. También es importante guardar todos los comprobantes de pago y finalización, ya que serán indispensables para solicitar el reembolso y recibir el beneficio económico.

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