Investigan presunto asesinato-suicidio en Houston: una madre y sus dos hijos fueron hallados muertos en un hotel

Las autoridades de Houston, Texas, investigan la muerte de una mujer de 40 años y de sus dos hijos, de 6 y 9 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el viernes en una habitación de un hotel del suroeste de la ciudad.

De acuerdo con la Policía de Houston, la investigación apunta de manera preliminar a un presunto asesinato-suicidio, aunque las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

El hallazgo ocurrió tras varios días sin tener noticias de la familia

Los cuerpos fueron encontrados por empleados del Marriott Residence Inn, quienes alertaron a las autoridades después de notar que no habían tenido contacto con los ocupantes de la habitación desde el miércoles.

Agentes de la Policía de Houston acudieron al hotel poco antes del mediodía del viernes para iniciar las diligencias correspondientes.

Las víctimas fueron una mujer de 40 años, una niña de 6 años y un niño de 9 años.

La policía apunta a un presunto asesinato-suicidio

Durante una conferencia de prensa, el teniente Larry Crowson informó que los investigadores consideran, de forma preliminar, que se trata de un caso de asesinato-suicidio.

“Es un incidente muy trágico. Dos niños, lamentablemente, perdieron la vida a una edad muy temprana”, declaró el funcionario.

Crowson añadió que, según las primeras indagaciones, el caso “parece involucrar problemas de salud mental”, aunque evitó ofrecer más detalles mientras continúa la investigación.

La investigación sigue abierta

La Policía de Houston indicó que el caso permanece bajo investigación y que será la oficina del médico forense la encargada de determinar oficialmente la causa y la forma de las muertes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni información adicional sobre las circunstancias que precedieron al hallazgo.

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