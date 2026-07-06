Policía recomienda acusar a los padres de un niño que fue enviado vivo a una morgue en Arizona

El caso de Vincent Fiordilino, el niño de 18 meses que fue declarado muerto por error y posteriormente encontrado con vida en la morgue de un hospital de Arizona, dio un nuevo giro judicial.

La Policía de Gilbert recomendó que los padres del menor sean acusados de abuso infantil grave, al concluir que ambos habrían consumido marihuana y descuidado la supervisión del niño durante una fiesta por el Super Bowl celebrada a principios de este año.

Hasta el momento, la Fiscalía del Condado de Maricopa revisa la recomendación policial, pero no ha presentado cargos.

La investigación apunta a una falta de supervisión

Según el informe policial citado por AZFamily, Vincent desapareció de la vista de sus padres durante la reunión familiar hasta que algunos invitados lo encontraron flotando boca abajo en la piscina del patio trasero.

Los investigadores aseguran que ambos padres admitieron haber consumido marihuana durante la fiesta.

El reporte sostiene que el accidente pasó inadvertido porque los dos estaban bajo los efectos de la droga u otras sustancias que alteraban sus capacidades.

El niño fue declarado muerto y horas después hallado con vida

Tras ser rescatado de la piscina, Vincent fue trasladado al Mercy Gilbert Medical Center, donde un médico lo declaró muerto esa misma noche.

Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando, horas después de haber sido trasladado a la morgue del hospital, personal médico detectó que el menor seguía con vida y respiraba.

El niño fue trasladado de inmediato en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital, donde recibió atención especializada.

Padres y policías dudaron del diagnóstico

El informe policial indica que tanto los padres como algunos agentes que acudieron a la emergencia cuestionaron desde el principio que el niño hubiera fallecido, al considerar que todavía presentaba signos vitales.

El personal del hospital les explicó que el menor mostraba respiración agónica, un reflejo involuntario que puede producirse en personas al borde de la muerte.

Posteriormente, una enfermera reportó haber detectado pulso después de que el niño ya había sido declarado muerto.

Según la investigación, el médico que certificó el fallecimiento mantuvo su diagnóstico y ordenó suspender las maniobras de reanimación, pese a las preocupaciones expresadas por familiares y agentes de policía.

No obstante, la Policía de Gilbert no recomendó presentar cargos penales contra el médico.

El hospital revisó sus protocolos

Un portavoz de Dignity Health, organización que administra el Mercy Gilbert Medical Center, informó que el centro de salud realizó una revisión interna tras el incidente.

“Esta es una situación desgarradora. Realizamos inmediatamente una revisión exhaustiva de toda la atención brindada para entender qué ocurrió e implementar cambios significativos que fortalezcan nuestros procesos de atención”, indicó el hospital en un comunicado.

La institución añadió que continúa trabajando con la familia y reiteró que la seguridad de los pacientes sigue siendo su principal prioridad.

El menor continúa su recuperación

Una campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a la familia describe a Vincent como un “bebé milagro”.

Según la publicación, tras ser ingresado en el Phoenix Children’s Hospital, el menor sufrió fallas en los riñones, pulmones e hígado.

Además, una resonancia magnética detectó inicialmente dos posibles áreas de daño cerebral, aunque estudios posteriores concluyeron que no presentaba lesiones cerebrales.

La familia informó que Vincent continúa sometiéndose a terapias, controles médicos y tratamientos especializados mientras avanza en su recuperación.

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