Bernie Sanders pide a Platner retirarse de la contienda por el Senado en Maine tras escándalo sexual

El senador Bernie Sanders sorprendió este martes al recomendar a Graham Platner que abandone su candidatura al Senado por Maine, luego de que surgieran nuevas acusaciones en su contra.

“He hablado con Graham Platner sobre el mejor camino a seguir para Maine. Ante estas graves acusaciones, le he recomendado que se retire”, señaló Sanders en un comunicado que llegó a la redacción de La Opinión.

El pronunciamiento representa un giro de 180 grados en la postura del legislador, ya que apenas unos días antes había reiterado públicamente su respaldo al criador de ostras y veterano de guerra, considerado hasta ahora uno de los principales aspirantes demócratas para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins.

Un cambio de postura en una semana

Hasta la semana pasada, Sanders minimizaba la controversia alrededor de Platner y pedía centrar el debate en los problemas económicos que enfrentan los estadounidenses.

“La gente no puede costearse la atención médica. No puede comprar alimentos. No puede permitirse poner gasolina en sus coches. Creo que sería una buena idea centrarnos en los problemas importantes que afrontan las familias trabajadoras de Maine y de este país”, declaró a AP.

Cuando los periodistas le preguntaron si seguía respaldando a Platner, respondió de forma tajante: “Por supuesto. ¿Por qué no lo haría?”.

La contienda demócrata queda en incertidumbre

La recomendación de Sanders cambia el panorama de una de las elecciones senatoriales más observadas rumbo a los próximos comicios.

Graham Platner buscaba la nominación demócrata para competir contra Susan Collins, quien aspira a un sexto mandato y representa una pieza clave para el equilibrio de fuerzas en el Senado.

Tras conocerse las acusaciones, varios legisladores demócratas comenzaron a tomar distancia. Mientras algunos evitaron pronunciarse, otros, como el senador Adam Schiff, señalaron que esperarán conocer más detalles antes de fijar una posición.

Hasta el momento, Platner mantiene programadas actividades de campaña, incluido un evento en Bar Harbor junto al congresista Ro Khanna y otros candidatos demócratas de Maine.

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