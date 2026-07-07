Rescatan con vida a una joven atrapada durante días en un barranco de Dallas: sobrevivió al calor extremo y al lodo

Una operación de rescate en Dallas, Texas, permitió salvar la vida de una joven que permaneció atrapada durante varios días en un barranco de difícil acceso, cubierta entre lodo y aguas residuales.

El hallazgo ocurrió el 28 de junio, alrededor de las 5:25 de la tarde, cuando un hombre que se encontraba cerca de una escuela secundaria escuchó débiles gritos de auxilio provenientes de una zona boscosa.

Al acercarse al lugar, encontró a la mujer atrapada en una zona profunda del terreno y alertó a las autoridades, reseñó Fox News.

Policías y bomberos enfrentaron terreno peligroso para llegar hasta la víctima

Tras recibir la alerta, el Departamento de Policía de Dallas y el equipo de Dallas Fire-Rescue activaron un operativo conjunto para llegar hasta la joven.

Los rescatistas tuvieron que avanzar aproximadamente un cuarto de milla por un área complicada, mientras enfrentaban temperaturas de hasta 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius).

La zona representaba un desafío debido a la profundidad del barranco y las condiciones del terreno, que dificultaban el acceso hasta la víctima.

Finalmente, los equipos de emergencia lograron extraer a la mujer del lodo y trasladarla a un hospital local.

La joven sufrió deshidratación y exposición prolongada al sol

Después de ser rescatada, la mujer recibió atención médica por deshidratación severa, exposición prolongada al sol y otras lesiones.

Las autoridades no revelaron la identidad de la joven ni han informado cómo terminó atrapada en el barranco.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron el incidente.

El Departamento de Policía de Dallas resaltó la colaboración entre las distintas agencias que participaron en la operación y señaló que la seguridad de la comunidad requiere el trabajo conjunto de policías, bomberos y equipos médicos.

“El bienestar de la comunidad de Dallas no es algo que maneje una sola agencia”, indicó el departamento en una publicación en la red social X. “Se necesita un esfuerzo colaborativo de múltiples equipos y organizaciones trabajando juntos para garantizar la seguridad de cada persona”.

Las autoridades agradecieron la rápida respuesta de los oficiales, bomberos y paramédicos, cuyo trabajo permitió rescatar con vida a una mujer que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

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