Inventarios mayoristas de EE.UU. aumentaron tan solo 0.1% en mayo

De acuerdo con datos publicados este miércoles por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, se conoció que los inventarios mayoristas en Estados Unidos habrían aumentado tan solo un 0.1% durante el mes de mayo en comparación con el 0.3% registrado en abril.

Según el informe, en los últimos cuatro trimestres consecutivos los inventarios empresariales han disminuido, moderando en este sentido las expectativas de un crecimiento económico.

Aunque los inventarios aumentaron un 0.7% en abril y un 4.0% interanual en mayo, los economistas consideran que su recuperación podría atenuar en parte el impacto previsto del PIB provocado por el déficit comercial.

Si bien la economía estadounidense creció a un ritmo del 2.1% entre el primer trimestre de enero a marzo, por el aumento de las importaciones por parte de empresas que buscaban evitar precios más elevados debido a la escasez que provocaría la guerra entre Estados Unidos e Irán, los economistas de la Reserva Federal de Atlanta consideran que para el segundo trimestre el PIB solo aumentará a una tasa anualizada del 1.4%.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, algunas de las importaciones del primer trimestre se convirtieron en inventario; en su mayoría fueron de equipos informáticos; sin embargo, las existencias mayoristas de metales y petróleo disminuyeron un 2.8 y 5.7%, respectivamente.

Finalmente, las ventas mayoristas se mostraron al alza con un aumento del 2.2% de abril al 3.4% en mayo; no obstante, el informe destaca que el ritmo de ventas fue más lento.

Sigue leyendo: