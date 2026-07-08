ONU reconoce apoyo de EE.UU. tras terremoto en Venezuela y pide dejar la política de lado

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, agradeció este miércoles la ayuda de Estados Unidos tras el doble terremoto de Venezuela, quien ha sido “el donante más generoso hasta ahora” y aseguró que “no es momento para la política, es momento para salvar vidas”.

ONU destaca la cooperación internacional

En una entrevista con EFE en Playa Grande, una de las zonas más devastadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, Fletcher aseguró que están “en contacto muy cercano con Washington“, a pesar de las desavenencias de la Administración de Donald Trump por los recortes en ayuda humanitaria.

Sin embargo, el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destacó la generosidad de Estados Unidos en esta tragedia y agradeció a todos los “donantes por el apoyo” brindado.

Además, Fletcher también subrayó la “coordinación muy estrecha” que está habiendo con el Gobierno venezolano y agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por “la cooperación”, pues apuntó: “es una crisis que abrumaría a cualquier gobierno del mundo, por lo que estamos agradecidos por la forma en que hemos estado trabajando juntos”.

“Hemos estado trabajando en asociación desde el primer minuto con ellos, incluso en nuestras células de coordinación. Y esa alineación es increíblemente importante. Y esa asociación ha estado funcionando tan bien como puede hacerlo”, dijo el diplomático británico.

Además, insistió que ahora es momento para movilizar toda la fuerza en respuesta al terremoto y no para la política.

“No es momento para la política; es momento de dejar a un lado toda esa política, toda la geopolítica también, y enfocarse en salvar tantas vidas como podamos. Y eso es lo que estamos decididos a hacer”, zanjó Fletcher.

El devastador doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud ha causado, según el último balance oficial, 3,685 muertos y 16,740 heridos.

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