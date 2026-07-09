Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del conflicto legal con Blake Lively

El actor Justin Baldoni y su esposa, Emily, hablaron por primera vez de la batalla legal con su coprotagonista de “It Ends With Us”, Blake Lively.

En un video publicado en Instagram, la pareja habló sobre el “trauma”, la “injusticia” y el proceso de sanación que han vivido, mientras expresaban su “inmensa gratitud” hacia quienes los apoyaron durante este difícil capítulo.

Al iniciar el video, Justin Baldoni explicó que ellos y su esposa han decidido no hablar en público durante la mayor parte de los últimos dos años, a pesar de tener mucho que decir.

Señaló que, aunque en varias ocasiones sintieron la necesidad de hacerlo, algo les indicaba que no era el momento adecuado. Emily Baldoni complementó diciendo que, finalmente, este se sentía como el momento correcto para hablar .

El contexto legal

La disputa se originó a finales de 2024, cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, alegando acoso sexual y una campaña de difamación en su contra durante la producción de la película “It Ends With Us”, en la que Baldoni fue director y coprotagonista. Baldoni respondió con una contrademanda de $400 millones por difamación contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds.

La batalla legal se extendió por más de un año. Un juez desestimó gran parte de las acusaciones de Lively, incluyendo los cargos de acoso sexual, y también desestimó por completo la contrademanda de Baldoni.

Finalmente, en mayo de 2026, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial para resolver los cargos restantes, que incluían incumplimiento de contrato y represalias, evitando así un juicio. Como parte del acuerdo, no hubo un intercambio de dinero entre las partes, aunque Lively solicitó a Baldoni y Wayfarer el pago de $7,5 millones en honorarios legales.

A pesar de la complejidad del caso, los Baldoni enfocaron su mensaje en el agradecimiento y el proceso de sanación familiar. Justin Baldoni afirmó que “la gratitud nos ha salvado”. Emily Baldoni destacó que la gratitud no niega “la injusticia y el dolor” que han sentido, pero que la verdad y los hechos han hablado por sí mismos .

Justin Baldoni describió el profundo impacto emocional del conflicto, mencionando que “han existido tantas cosas dolorosas” y que prefirieron no añadir más ruido, dejando que el sistema judicial siguiera su curso. También agradeció a todos aquellos que tuvieron “discernimiento” y los apoyaron, afirmando que las gracias no son suficientes, pero que su presencia y apoyo han sido fundamentales para ellos.

La pareja concluyó el video reflexionando sobre su proceso de sanación, señalando que “la sanación no es lineal” y que han aprendido a reenfocarse en lo que realmente importa: su familia, sus amigos, su comunidad y su fe.

Emily Baldoni insinuó que habrá más por decir en el futuro, pero que por ahora su prioridad es continuar sanando y disfrutar de la vida con sus hijos.

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