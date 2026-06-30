Blake Lively le pide $ 8 millones a Justin Baldoni en honorarios legales

La actriz Blake Lively solicitó formalmente ante un tribunal federal que el director y actor Justin Baldoni pague más de 8 millones de dólares en honorarios de abogados y costos procesales.

La petición surge semanas después de que ambas celebridades resolvieran de manera extrajudicial su amarga disputa por la producción de la película “It Ends With Us” (2024).

De acuerdo con los documentos judiciales presentados en los tribunales de Manhattan a los que tuvo acceso Page Six, los representantes de Lively detallaron que la suma asciende exactamente a 8,035,040 dólares.

Este monto se desglosa en casi 7,5 millones de dólares correspondientes a los servicios de las dos firmas legales que la defendieron, y poco más de 539,000 dólares destinados a cubrir gastos operativos del litigio.

Aunque el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo determinó que Lively no recibiría ninguna compensación económica directa para dar por terminado el caso principal, el juez federal de distrito, Lewis J. Liman, determinó posteriormente que la intérprete tiene pleno derecho a reclamar los gastos de defensa.

Esto se debe a que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, habían interpuesto previamente una millonaria contrademanda por difamación y extorsión de 400 millones de dólares, la cual terminó siendo desestimada por el tribunal.

“Emplearon tácticas de litigio de tierra quemada diseñadas para agotar los recursos de Lively”, sostuvieron los abogados de la actriz en el expediente.

El equipo de Lively justificó los elevados costos señalando la masiva atención mediática y el titánico proceso de recolección de pruebas que involucró el análisis de decenas de miles de documentos. La declaración judicial revela que uno de los abogados principales, Michael Gottlieb, aplicó una tarifa de descuento de 2.187 dólares por hora de trabajo.

La defensa de Lively ampara esta moción en una ley de California que protege a las personas que denuncian acoso sexual contra demandas de represalia destinadas a silenciarlas. El prolongado conflicto legal comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz acusó a Baldoni de propiciar un ambiente de trabajo hostil y de organizar una campaña de desprestigio en su contra luego de haberlo señalado de manera interna en el set de grabación.

El juez Liman otorgó a Justin Baldoni y a Wayfarer Studios un plazo formal hasta el próximo 13 de julio de 2026 para responder a la reclamación. Tras esa fecha, el tribunal decidirá si ratifica la millonaria cifra, si la reduce o si rechaza la solicitud de la actriz.

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