Blake Lively intenta prolongar su batalla legal contra Justin Baldoni con una última petición

La prolongada y mediática disputa legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni parece resistirse a llegar a un final definitivo.

Tras meses de intensas confrontaciones judiciales que empañaron el éxito de la adaptación cinematográfica de “It Ends With Us”, Lively ha presentado una nueva y última petición ante los tribunales en un intento por prolongar el caso, según revelaron documentos oficiales obtenidos en exclusiva por Page Six.

Esta inesperada acción legal ocurre apenas unos días después de que el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos fallara de manera contundente a favor de Lively.

El magistrado ordenó a Baldoni cubrir la totalidad de los honorarios de los abogados de la actriz generados por la contrademanda de difamación de 400 millones de dólares que él había interpuesto en su contra, la cual terminó siendo desestimada por el tribunal por falta de sustento legal.

A pesar de haber obtenido esta importante victoria financiera y de que las demandas principales por acoso laboral y represalias mutuas se resolvieron o desestimaron en su mayoría semanas atrás, la actriz insiste en mantener abierto el frente judicial.

Su nuevo recurso técnico busca reevaluar aspectos específicos de los daños económicos y perjuicios que, según su equipo legal, quedaron pendientes de una resolución adecuada tras el carpetazo a las demandas previas.

Los representantes de Baldoni, por su parte, argumentan que este movimiento es un intento innecesario de alargar el proceso, según Page Six.

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