México sanó las heridas de Qatar: Los emotivos mensajes del Tricolor que conmovieron al país

Los jugadores de la selección de México no quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrar la sinergia total con su afición. Tras el apoyo irrestricto en el Mundial 2026, el equipo reconoció que, al principio, el andar del Tricolor parecía espinoso y lleno de indiferencia.



Cada uno de los integrantes del equipo dirigido por Javier Aguirre dedicó un corto pero emotivo mensaje. Con esto, dieron fe del acompañamiento de los aficionados, quienes poco a poco dejaron atrás el escepticismo. El grupo demostró con fútbol que el fracaso de hace cuatro años en Qatar 2022 ya es parte del pasado.



La iniciativa fue tomada con gusto por los millones de seguidores del Tricolor. La fanaticada se dejó sentir como el auténtico jugador número 12, apoyando sin cesar en cada uno de los cinco encuentros que sostuvo la selección nacional. Cabe recordar que México se impuso con autoridad a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, para terminar cayendo con la cara al sol contra Inglaterra en los octavos de Final.



Los seleccionados se dieron cuenta de que su entrega quitó del camino todas las espinas. A lo largo de un complicado proceso de cuatro años, las dudas inundaron el destino del Tri, pero el Mundial 2026 cambió la historia.



Para los seguidores mexicanos, esto significó la cicatrización de heridas profundas. Atrás quedaron el trago amargo de Qatar, así como los procesos de Diego Cocca y después Jaime Lozano, que no pudo superar ni la primera fase de la Copa América de 2024.

¡Gracias!



Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso ?.



Sigamos juntos, todos #SomosMéxico ?? pic.twitter.com/V7Gsl4zgLj — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2026



Los jugadores asumieron que han sembrado una semilla para el verdadero éxito del Tricolor. La afición se ha dejado llevar por esta inercia y ahora espera un futuro promisorio. Todo este viaje quedó plasmado en el siguiente video, que incluye los testimonios más íntimos de los mundialistas de México en 2026.

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