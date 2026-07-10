El error al cargar tu iPhone que está destruyendo la batería

Existen errores comunes al usar o cargar un iPhone, como cargarlo toda la noche o incluso utilizarlo mientras está conectado a la corriente. Sin embargo, especialistas en baterías de ion de litio y la propia compañía Apple coinciden en que el mayor enemigo es el sobrecalentamiento.

El exceso de temperatura acelera el deterioro químico de estas baterías, reduciendo su capacidad para almacenar energía con el paso de los meses, señala el portal oficial de Apple. En este sentido, algunos hábitos cotidianos pueden acortar su vida útil mucho más rápido de lo esperado.

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El error que más daña la batería del iPhone

El peor error es utilizar el iPhone para tareas que exigen un alto rendimiento mientras permanece conectado al cargador. Jugar videojuegos, usar aplicaciones de navegación GPS durante largos trayectos, editar videos o ejecutar procesos pesados hace que el procesador trabaje con mayor intensidad y genere más calor.

A esto se suma otro hábito frecuente: dejar el teléfono cargando sobre una cama, un sofá, una almohada o cualquier superficie que dificulte la ventilación. Estos materiales retienen el calor y evitan que el dispositivo pueda disiparlo correctamente, elevando aún más su temperatura.

Cuando el iPhone se calienta demasiado durante la carga, la batería envejece más rápido y puede perder capacidad antes de lo previsto, lo que se traduce en una menor autonomía diaria y una necesidad más frecuente de reemplazarla.

Y un error gravísimo que se debe mencionar es utilizar cargadores o cables de baja calidad o sin certificación. Los accesorios no certificados pueden ofrecer una alimentación eléctrica inestable, afectar el proceso de carga e incluso dañar tanto el puerto como la batería del dispositivo.

También conviene evitar que la batería llegue constantemente al 0% o mantenerla durante largos periodos al 100%. Las baterías de ion de litio suelen conservar mejor su salud cuando trabajan en rangos intermedios de carga.

La batería de un iPhone está diseñada para durar varios años, pero su rendimiento depende en gran medida de los hábitos de uso. Evitar el sobrecalentamiento, utilizar cargadores certificados y mantener ciclos de carga adecuados puede ayudar a conservar una mejor autonomía durante más tiempo.

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