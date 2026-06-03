¿Se conecta primero el teléfono o el cargador? El error que podría dañarlo

La forma en la que conectas tu teléfono al momento de cargarlo puede influir en la vida útil de la batería y en el funcionamiento general del dispositivo. Esto lleva a una pregunta básica, pero fundamental: ¿se conecta primero el cargador al tomacorriente o primero se conecta el teléfono al cargador?

Aunque parezca un detalle menor, expertos en tecnología y fabricantes de teléfonos han advertido que existe una secuencia recomendada para conectar y desconectar el cargador. Seguirla puede ayudar a reducir el riesgo de sobretensiones eléctricas y evitar daños prematuros en algunos componentes internos.

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Qué se debe conectar primero: ¿teléfono o cargador?

La recomendación de fabricantes como Huawei es conectar primero el cargador a la toma de corriente y, una vez que esté energizado, conectar el cable al teléfono.

Según la compañía, esta secuencia ayuda a minimizar el impacto de posibles picos de voltaje que pueden producirse al enchufar un dispositivo a la red eléctrica. Cuando el cargador ya está conectado a la corriente, cualquier variación inicial de energía es absorbida por el propio adaptador antes de llegar al teléfono.

Por el contrario, si el teléfono ya está conectado al cargador y luego se enchufa todo el conjunto al tomacorriente, el dispositivo podría recibir de forma más directa una pequeña sobretensión generada durante la conexión.

“Si primero se conecta a la toma de pared y luego conecta el teléfono, aunque la sobretensión no se puede eliminar, hasta cierto punto, se puede evitar el contacto directo entre el exceso de corriente y el teléfono”, explicó Huawei en una guía técnica.

El riesgo de hacerlo al revés

En la mayoría de los casos, conectar primero el teléfono y luego enchufar el cargador no provocará un daño inmediato. Sin embargo, expertos insisten en que repetir este hábito durante años podría contribuir al desgaste de algunos componentes electrónicos.

Las sobretensiones, aunque sean pequeñas y breves, pueden afectar gradualmente los circuitos internos, especialmente si la instalación eléctrica del hogar presenta fallas o variaciones frecuentes de voltaje.

Entre las posibles consecuencias se encuentran problemas de carga, reducción de la capacidad de la batería, reinicios inesperados del dispositivo, bloqueos del sistema o un menor rendimiento general con el paso del tiempo.

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