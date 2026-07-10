Este ingrediente común en la comida de tu perro puede dañar sus riñones

Aunque elegir un alimento para perros puede parecer una tarea sencilla, no todas las croquetas o productos procesados tienen la misma calidad nutricional. Veterinarios y expertos en nutrición animal señalan que la mayoría contienen niveles elevados de sodio y fósforo, los cuales aumentan la probabilidad de que tu mascota desarrolle enfermedad renal.

Esto no significa que todos los alimentos comerciales sean perjudiciales ni que el sodio o el fósforo deban eliminarse por completo de la dieta. Ambos minerales son esenciales para el organismo del perro, pero el problema aparece cuando su concentración supera las necesidades del animal

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Sodio, el ingrediente común que daña los riñones de tu perro

El exceso de sodio es uno de los factores que más preocupa a los veterinarios cuando analizan la composición de algunos alimentos ultraprocesados para mascotas. Y lo peor no es que causa daño, sino que suele pasar desapercibido.

En determinadas fórmulas económicas, la sal puede utilizarse para mejorar el sabor y favorecer que el alimento resulte más atractivo para el perro. Sin embargo, un consumo elevado durante meses o años obliga a los riñones a trabajar con mayor intensidad para eliminar el exceso de sodio del organismo.

Con el tiempo, esta sobrecarga puede favorecer la deshidratación, aumentar la presión arterial y complicar la salud de perros que ya presentan algún grado de insuficiencia renal o enfermedades cardíacas.

Muchos especialistas recomiendan revisar el etiquetado nutricional y optar por alimentos formulados por fabricantes que cumplan estándares de calidad y utilicen niveles adecuados de minerales.

Cuidado con el fósforo

Otro ingrediente que suele pasar inadvertido es el fósforo, especialmente cuando procede de aditivos inorgánicos utilizados en alimentos de menor calidad.

El fósforo es indispensable para mantener huesos fuertes y participar en numerosos procesos metabólicos. No obstante, cuando un perro desarrolla enfermedad renal, sus riñones tienen más dificultades para eliminar este mineral, lo que favorece su acumulación en la sangre y acelera el deterioro de la función renal.

Los alimentos veterinarios destinados a perros con problemas renales suelen contener cantidades controladas de fósforo para reducir la carga sobre estos órganos.

Antes de comprar un alimento, conviene revisar la lista de ingredientes y la información nutricional. Elegir marcas reconocidas, formuladas conforme a estándares internacionales de nutrición animal, suele ser una alternativa más segura que optar únicamente por el precio más bajo.

También es recomendable asegurarse de que el perro tenga acceso permanente a agua fresca, ya que una buena hidratación ayuda al correcto funcionamiento de los riñones.

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