Toyota frenó el Hilux híbrido enchufable por esta razón

Mientras varios fabricantes aceleran la electrificación de sus pick-ups, Toyota decidió tomar un camino diferente. La marca japonesa dejó claro que no tiene prisa por lanzar una versión híbrida enchufable del Hilux si eso implica modificar las cualidades que han convertido a este modelo en una referencia para el trabajo pesado.

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La compañía reconoce que estudia distintas alternativas para el futuro de su popular camioneta, pero considera que una mecánica PHEV todavía presenta limitaciones que podrían afectar aspectos esenciales para sus clientes.

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Más allá de la eficiencia, quienes utilizan un Hilux suelen dar prioridad a la capacidad de carga, el remolque y la resistencia en condiciones exigentes.

El peso sigue siendo el principal obstáculo

Toyota explica que un sistema híbrido enchufable requiere una batería de mayor tamaño, motores eléctricos y componentes adicionales que inevitablemente aumentan el peso del vehículo.

Modelo Toyota Hilux. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Ese incremento puede traducirse en una reducción de la carga útil o de la capacidad de remolque, dos características fundamentales para quienes utilizan el Hilux como herramienta de trabajo. En varios mercados, las versiones diésel son capaces de transportar hasta una tonelada y remolcar cerca de 3,500 kilos, cifras que la marca no está dispuesta a sacrificar.

Las dudas también se apoyan en la experiencia obtenida con la variante completamente eléctrica del Hilux. En algunos países, esa versión ofrece una capacidad de remolque inferior frente a los modelos impulsados por diésel, algo que refuerza la postura de la compañía.

Otros fabricantes ya dieron el paso

El panorama es distinto entre varios competidores. Ford ya comercializa una versión híbrida enchufable de la Ranger en algunos mercados, mientras que fabricantes chinos como BYD, GWM, Nissan y Chery avanzan con propuestas electrificadas dentro del segmento de las pick-ups medianas.

Modelos como el BYD Shark o el GWM Cannon Alpha reflejan la apuesta por combinar motores eléctricos con propulsores de combustión para ofrecer más potencia y reducir el consumo en recorridos diarios.

Sin embargo, Toyota insiste en que la prioridad no es ser el primero, sino garantizar que el comportamiento del Hilux siga respondiendo a las necesidades de quienes dependen del vehículo para trabajar.

Referencia de la Toyota Hilux. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La electrificación seguirá por otros caminos

Eso no significa que Toyota haya dejado de lado la electrificación del Hilux. La próxima generación contempla diferentes alternativas mecánicas que incluyen versiones diésel, opciones microhíbridas, una variante totalmente eléctrica e incluso una futura versión impulsada por hidrógeno prevista para 2028.

La marca busca adaptar cada tecnología al tipo de conductor y al uso previsto para el vehículo. Mientras los híbridos enchufables encuentran un espacio cada vez mayor en SUV y automóviles familiares, Toyota considera que las pick-ups destinadas al trabajo todavía necesitan soluciones capaces de mantener intactas sus prestaciones.

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