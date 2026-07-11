Juez nombrado por Trump cierra caso contra Proud Boys, pero cuestiona la decisión oficial

Un juez federal designado por el presidente Donald Trump desestimó de manera formal el caso penal contra cinco integrantes de los Proud Boys, acusados de conspiración sediciosa por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Sin embargo, dejó claro que no compartía la decisión del Gobierno y sostuvo que la ley lo obligaba a aceptar la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ).

El juez Timothy J. Kelly, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, emitió la orden el viernes por la noche y calificó los hechos ocurridos en el Capitolio como un ataque contra la transferencia pacífica del poder, rechazando los intentos de minimizar la gravedad de los disturbios.

JUST IN: It's over. Judge Kelly has granted DOJ's motion to dismiss the J6 seditious conspiracy case against Proud Boys leaders.



He takes a couple parting shots, suggesting Trump's view of the case is based on "fiction" and notes the prosecution started under Trump's presidency.? pic.twitter.com/1FrVScSeHj — Kyle Cheney (@kyledcheney) July 11, 2026

El juez dice que no tenía otra alternativa

En su resolución, Kelly explicó que la amplia política de indultos y conmutaciones otorgada por Trump a cerca de 1,600 personas procesadas por los disturbios del 6 de enero dejó sin alternativa de acción al tribunal para mantener abierto el caso.

Aunque aceptó el cierre del proceso, el magistrado subrayó que el ataque al Capitolio representó un momento crítico para la democracia estadounidense.

“Si queremos que el experimento de autogobierno de esta nación dure otros 250 años, el pueblo estadounidense tendrá que preservar, proteger y defender ese milagro a través de nuestro marco constitucional”, escribió el juez Timothy J. Kelly.

Este cierre marca una de las investigaciones más relevantes

La resolución judicial tiene un impacto principalmente simbólico, ya que los cinco acusados habían sido condenados previamente a largas penas de prisión antes de recibir indultos o conmutaciones por parte de Trump.

Los Proud Boys fueron considerados una de las organizaciones que desempeñaron un papel central en la irrupción violenta del Capitolio, ayudando a romper los cordones policiales y facilitando el ingreso de cientos de manifestantes al edificio.

Uno de los procesados, Dominic Pezzola, fue identificado por romper una ventana del Capitolio con un escudo antidisturbios, creando el primer acceso para la multitud.

Tras conocerse la decisión judicial, Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, celebró el fallo en redes sociales y anunció que continuará con la demanda civil presentada contra el Departamento de Justicia, al que acusa de procesamiento malicioso.

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