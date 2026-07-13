Justin Baldoni se niega a pagar los $8 millones que exige Blake Lively por gastos legales

La disputa legal entre los protagonistas de” “It Ends With Us” continúa. Justin Baldoni respondió formalmente a la petición de Blake Lively, quien solicita que el actor cubra más de $8 millones en honorarios legales y costes de litigio derivados del prolongado enfrentamiento judicial entre ambos.

Sin embargo, el equipo legal de Baldoni presentó su respuesta el 13 de julio, solicitando al juez que deniegue por completo la petición o que la reduzca sustancialmente. Argumentan que Lively no presentó pruebas creíbles que demuestren su derecho a recibir los honorarios reclamados.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó la solicitud como “excesivamente inclusiva”, señalando que incluye gastos por investigar la propia responsabilidad de Lively por perjurio, así como una moción bajo la Regla 11 para la cual el tribunal ya había denegado honorarios.

Además, la defensa de Baldoni sostiene que la cifra está sobreinflada, argumentando que, de concederse algún pago, el monto debería ser de seis cifras, muy por debajo de los $8 millones.

Señalan que el equipo legal de Lively tuvo una dotación excesiva, con 82 profesionales facturando 7.070 horas, aproximadamente 20 veces más de lo que los tribunales han aprobado en casos similares de difamación de alto perfil.

Sobre el conflicto legal

El conflicto legal se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni y a su productora, Wayfarer Studios, acusándolos de conspirar para destruir su reputación tras haber denunciado acoso sexual durante el rodaje de la película. Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda por difamación de $400 millones contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds

En mayo de 2026, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero sin que mediara compensación económica para Lively. Sin embargo, un mes después, el juez Lewis J. Liman dictaminó que Lively tiene derecho a reclamar los costes legales derivados de la defensa contra la contrademanda de Baldoni.

El fallo del juez se fundamenta en la Sección 47.1 del Código Civil de California, una ley diseñada para proteger a las personas que denuncian agresiones sexuales, acoso o discriminación frente a demandas por difamación que puedan considerarse represalias.

Según esta normativa, quien presenta una demanda por difamación contra un denunciante y pierde debe pagar los honorarios y costes del demandado, a menos que se demuestre que las acusaciones se hicieron con malicia .

El juez Liman determinó que Baldoni y Wayfarer Studios no presentaron pruebas de malicia por parte de Lively, por lo que la actriz tiene derecho al reembolso de sus gastos legales. No obstante, el magistrado rechazó la solicitud de Lively de recibir una indemnización por daños y perjuicios.

El juez Lewis Liman deberá decidir ahora si concede la totalidad, una parte o ninguno de los honorarios solicitados por Lively. Este es el último reclamo financiero pendiente en el conflicto entre ambos actores, que ha mantenido en vilo a la industria del entretenimiento durante meses.

Seguir leyendo:

· Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del conflicto legal con Blake Lively

· Justin Baldoni deberá cubrir costos legales de Blake Lively relacionados con su demanda por difamación

· Blake Lively exige compensación económica tras su acuerdo con Justin Baldoni