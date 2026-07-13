Persisten las inundaciones en el centro y este de EE.UU. mientras el oeste rompe récords de calor

Estados Unidos enfrenta desde el fin de semana dos fenómenos meteorológicos extremos al mismo tiempo: inundaciones repentinas que mantienen bajo alerta a varios estados del centro y este del país, y una intensa ola de calor que ha establecido nuevos récords de temperatura en el oeste y el norte.

Las autoridades mantienen vigilancias por inundaciones desde Tennessee hasta West Virginia debido a nuevas rondas de lluvias intensas y tormentas eléctricas de lento desplazamiento que continúan saturando los suelos tras varios días de precipitaciones.

Las alertas afectan, entre otras ciudades, a Nashville (Tennessee), Lexington (Kentucky) y Charleston (Virginia Occidental), mientras que tormentas severas también amenazan sectores de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, donde se prevén fuertes ráfagas de viento.

Continúan los riesgos tras las inundaciones mortales en Missouri

El nuevo episodio de lluvias ocurre apenas dos días después de las inundaciones catastróficas que afectaron Missouri, donde cientos de personas fueron rescatadas de las crecidas.

Entre las operaciones más complejas destacó el rescate de más de 160 adolescentes y miembros del personal del Camp Taum Sauk, en el condado de Reynolds, quienes quedaron aislados por el rápido aumento del nivel del agua.

Las consecuencias del temporal continúan. El sábado fue localizado el cuerpo de Faith Gregory, una mujer que permanecía desaparecida tras ser arrastrada por las inundaciones en el condado de Crawford.

Las labores de emergencia también incluyeron la recuperación de una embarcación de rescate de la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri que volcó el viernes en el río Black luego de que el motor quedara atrapado en un objeto sumergido. Los agentes lograron salir del agua sin sufrir lesiones.

Ola de calor rompe récords históricos

Mientras tanto, el oeste y parte de las Grandes Llanuras experimentan una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que superan ampliamente los registros históricos en varias ciudades.

Las advertencias por calor extremo permanecen vigentes desde Utah hasta Minnesota, incluyendo Salt Lake City, Billings (Montana), Bismarck (Dakota del Norte) y Duluth (Minnesota).

Salt Lake City alcanzó una temperatura preliminar de 109 grados Fahrenheit, superando el récord histórico de 107 grados registrado en varias ocasiones desde 1960.

En Billings, Montana, el termómetro llegó a 111 grados, por encima del anterior récord absoluto de 108 grados establecido en 2002.

La ciudad de Miles City, también en Montana, registró una temperatura preliminar de 115 grados, rompiendo su marca histórica anterior de 111 grados.

En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, la sensación térmica podría alcanzar entre 105 y 110 grados Fahrenheit. Crédito: Ellen Schmidt | AP

El calor se desplazará hacia el Medio Oeste y el noreste

Los meteorólogos prevén que la masa de aire caliente avance este lunes hacia las Dakotas y el Medio Oeste.

En International Falls, Minnesota, la temperatura podría alcanzar los 100 grados Fahrenheit, algo que no ocurre desde hace más de un siglo. De concretarse, además de romper ampliamente el récord diario, sería el primer día con esa temperatura desde julio de 1923.

Para mediados de semana, el calor también llegará al noreste del país. Ciudades como Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston podrían registrar temperaturas en los 90 grados Fahrenheit, acompañadas de altos niveles de humedad que incrementarán la sensación térmica.

Persisten las alertas por calor e incendios

Las condiciones extremadamente secas, combinadas con altas temperaturas y fuertes vientos, mantienen elevado el riesgo de incendios forestales en sectores del noroeste, especialmente en Washington y Oregón, donde gran parte del territorio continúa bajo condiciones de sequía.

En el sureste del país también permanecen vigentes avisos por calor para zonas de Florida, Georgia y las Carolinas. En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, la sensación térmica podría alcanzar entre 105 y 110 grados Fahrenheit.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y seguir de cerca los pronósticos meteorológicos, ya que tanto las inundaciones como las altas temperaturas continuarán representando un riesgo para millones de personas durante los próximos días.

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